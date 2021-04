Les Raptors signent une victoire importante contre les Nets

Un gain d'autant plus important vu que Washington a aussi prévalu, contre Golden State.

Les Cavaliers ont donné un coup de main aux Raptors en battant Chicago.

Les Raptors, les Wizards et les Bulls luttent pour la 10e place dans l'Est (et donc un accès au tournoi de qualification).

Toronto est à un demi-match des Wizards, qui ont la 10e position.

Les Bulls sont à un demi-match des Raptors.

Toronto comptait sur la totalité du quatuor d'impact OG Anunoby, Pascal Siakam, Fred VanVleet et Kyle Lowry, et ce pour la première fois depuis le 29 mars.

Ils ont cumulé 83 points : 27 pour Siakam, 25 pour Anunoby, 17 pour VanVleet et 14 pour Lowry.

VanVleet a fourni cinq tirs de trois points, un de plus qu'Anunoby.

Après avoir mené par 13 points après un quart, les Nets ont vu leur avance réduite à 58-56 à la demie.

Au troisième quart, un tir au long cours de Lowry a ponctué une poussée de 12-3 des Raptors, pour un coussin de 71-65.

Un peu plus tard, un tir de trois points de Siakam a porté la priorité de Toronto à 85-72.

Nous avons mal commencé le match, mais la chimie s'est vite développée, a dit l'entraîneur des Raptors, Nick Nurse. Nous nous sommes bien ajustés.

Nous avons été créatifs, nous avons généré les bons tirs selon les situations. Nous avons un long chemin à faire, mais c'est un bon pas en avant.

Les réservistes ont bien fait au dernier quart. Tôt dans l'engagement, Yuta Watanabe a réussi un tir de trois points et Freddy Gillespie a fait un bloc qui a mené à des lancers francs pour Siakam.

Dans les dernières minutes, le Montréalais Khem Birch a ajouté un panier enfoncé et un tir de trois points.

Gillespie a conclu la rencontre avec cinq blocs.

Chris Boucher, lui aussi de Montréal, a dû quitter au dernier quart, blessé au genou gauche.

Birch a récolté 8 points et Boucher 4.

Les Raptors vont rejouer samedi après-midi à New York, contre les Knicks. Ces derniers ont gagné leurs huit derniers matchs. D'ici là, Chicago va recevoir Charlotte et Washington va jouer à Oklahoma City.

Brooklyn s'est approché à six points tardivement, mais une faute offensive de Bruce Brown a coupé court à leur élan.

Détenteurs du deuxième rang dans l'Est, les Nets doivent composer avec des blessures à Kevin Durant et James Harden.

Kyrie Irving a été leur meilleur joueur avec 28 points, mercredi.