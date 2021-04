Le projet de Super Ligue est en pause, annonce Florentino Perez

Le projet de Super Ligue européenne est en attente, a annoncé le président du Real Madrid et de la Super Ligue Florentino Perez dans la nuit de mercredi à jeudi dans un entretien à la radio espagnole Cadena Ser.

Le projet est en attente [stand-by]. La société (de la Super Ligue) existe toujours, a déclaré Florentino Perez, assurant que la Juventus et l'AC Milan ne sont pas partis... nous sommes tous ensemble, on réfléchit, on travaille.

Interrogé également sur l'adhésion au projet du FC Barcelone, Florentino Perez a répondu qu'il a discuté avec le président du Barça Joan Laporta ce mercredi: Bien sûr qu'il est toujours dans le projet .

Alors que les six clubs anglais qui figuraient parmi les douze fondateurs de la Super Ligue européenne ont annoncé abandonner le projet dans la nuit de mardi à mercredi, Florentino Perez a expliqué avoir travaillé jusqu'à tard, jusqu'à 1h du matin environ. Cela fait des années que l'on travaille sur ce projet. Peut-être que nous n'avons pas su l'expliquer. Peut-être que j'y arriverai mieux aujourd'hui , a souhaité M. Perez.

Questionné d'emblée, en début d'émission, pour savoir si on doit désormais l'appeler président du Real Madrid ou président de la Super Ligue , Florentino Perez a balayé : Non, non. Président du Real Madrid, c'est bien .