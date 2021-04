Auger-Aliassime confirme son rendez-vous avec Shapovalov

Au deuxième tour du tournoi de Barcelone, le Québécois a éliminé le jeune Italien Lorenzo Musetti, 19 ans, en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-0. La 10e tête de série avait un laissez-passer au premier tour.

Après une bonne entame, le 90e joueur au classement de l’ATP a été ralenti par des maux de dos en troisième manche. L’Italien, solide en défense, n’avait plus les armes pour rivaliser avec le Québécois, de plus en plus à l'aise dans ce match d'un peu plus de 2 h 5 min.

Il s’agit de la première victoire d’Auger-Aliassime, 20e à l’ATP, depuis l’officialisation de son association avec Toni Nadal au début du mois, avant le tournoi de Monte-Carlo, où il avait été d’ailleurs été éliminé dès le premier tour.

En huitièmes de finale, il retrouvera son compatriote Denis Shapovalov, qu’il affrontera pour la deuxième fois de la saison déjà. À Melbourne, aux Internationaux d’Australie, le Québécois avait livré une performance aboutie pour vaincre Shapovalov en trois manches.

Ce sera le cinquième duel entre les deux pépites canadiennes depuis leur arrivée sur le circuit. Ils ont remporté deux matchs chacun jusqu’ici.

Auger-Aliassime a toutefois eu le dessus à leur seul duel sur terre battue, au tournoi de Madrid, en 2019.

Le gagnant de ce match, prévu jeudi, pourrait retrouver le Grec Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, en quarts de finale.

Le récent vainqueur du Masters de Monte-Carlo se mesurera à l’Australien Alex de Minaur, 25e mondial.