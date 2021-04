Les Canucks battent encore les Maple Leafs

Tanner Pearson et Brandon Sutter ont chacun marqué deux fois dans une victoire de 6-3 des Canucks contre les Maple Leafs de Toronto, mardi soir, à Vancouver.

Quinn Hughes a inscrit un but et une passe pour les Canucks (18-18-3), Nils Höglander a trouvé le fond du filet et J.T. Miller a préparé deux buts.

John Tavares a fait mouche deux fois pour les Leafs (28-13-5), qui ont perdu leur cinquième match de suite, sans toutefois perdre la première place de la Division nord.

Braden Holtby a de nouveau joué un excellent match avec 37 arrêts pour signer une deuxième victoire de suite depuis la reprise des activités des Canucks, après l’infection de COVID qui a balayé l’équipe

Holtby s’était illustré lors du match précédent, une victoire en prolongation contre Toronto.