Une commotion cérébrale pour Carey Price

Le gardien no 1 du CH suit le protocole de la Ligue nationale de hockey (LNH) à ce sujet et sera indisponible pour une semaine, a ajouté Ducharme.

Carey Price n'a pas participé à l'entraînement du Canadien à Edmonton, mardi, et il avait été retiré du match de lundi, une défaite de 4-1 contre ces mêmes Oilers, après la première période.

Price se serait blessé quand l'attaquant des Oilers Alex Chiasson a commis de l'obstruction à son endroit. Le Québécois est entré en contact avec la tête du gardien. Le geste de Chiasson a mené à l'annulation d'un but de Connor McDavid à la suite d'une révision vidéo.

Le gardien étoile du Canadien a terminé la première période, mais Jake Allen a pris la relève après l'entracte.

Price en était à un deuxième départ de suite après avoir raté six matchs à cause d'une blessure au bas du corps.

Allen et Cayden Primeau étaient les deux gardiens à l'entraînement, mardi.

Le Canadien a perdu cinq de ses sept derniers matchs. Il occupe toujours le 4e rang de la Division nord avec six points d'avance et deux matchs en main sur les Flames de Calgary. Pour leur part, les Canucks de Vancouver ont un retard de 10 points sur le Tricolore et ont cinq matchs en main.

La troupe de Dominique Ducharme a rendez-vous avec les Oilers mercredi. Elle jouera ensuite trois matchs d'affilée face aux Flames, à Calgary.

Détails à venir.