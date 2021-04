Les clubs anglais se retirent du projet de Super Ligue

Après Manchester City en début de soirée, Liverpool, Manchester United, Tottenham et Arsenal ont annoncé mardi leur retrait du projet controversé de Super Ligue européenne dissidente. Chelsea fera de même sous peu, rapportent les médias britanniques.

Après vous avoir écouté, ainsi que la communauté élargie du football ces derniers jours, nous nous retirons de la Super Ligue envisagée. Nous avons fait une erreur et nous nous excusons pour cela , ont tweeté les Gunners d'Arsenal pour accompagner leur déclaration.

Pour Tottenham, c'est le président du club Daniel Levy qui est cité dans le communiqué pour regretter l'anxiété et les bouleversements causés par ce projet de Super Ligue européenne .

Le destin de Chelsea semble également être fixé.

La BBC dit comprendre que Chelsea prépare les documents pour demander son retrait de la Super Ligue européenne .

Toujours selon la BBC, Chelsea a été le premier club anglais à faire part de son intention de tourner le dos à la Super Ligue, suivi rapidement par Manchester City.

Mardi, quelques heures après l'annonce de Chelsea, City a publié un communiqué détaillant son intention de faire marche arrière et de se retirer formellement de ce projet de compétition en grande partie fermée, réservée pour l'essentiel à ses membres fondateurs et organisée en marge des compétitions des fédérations nationales et de l'UEFA.

En Espagne, d'autres informations de presse évoquent le retrait à l'étude de l'Atlético Madrid, ce qui porterait à sept le nombre de clubs ayant annoncé leur volonté de se retirer du projet de Super Ligue.

L'initiative s'est rapidement heurtée à une vague de contestation aussi bien des instances internationales comme l'UEFA et la FIFA que des supporteurs, des responsables politiques et de nombreux médias.

Hassoun Camara discute de la Super League

Les supporteurs se font entendre

La levée de boucliers générale des supporteurs anglais semble avoir porté fruit. Mardi, plusieurs centaines d'amateurs de clubs anglais avaient bruyamment manifesté leur désapprobation aux abords du stade Stamford Bridge de Chelsea, à Londres.

Lorsque la nouvelle du retrait à venir de Chelsea s'est propagée avant son match de championnat à domicile contre Brighton et Holve Albion, les supporteurs du club londonien ont laissé éclater leur joie dans les rues autour de Stamford Bridge.

Quelques minutes plus tôt, ces mêmes supporteurs avaient bloqué l'entrée de l'autobus de l'équipe, forçant Petr Cech, ancien gardien de but de Chelsea et actuellement directeur technique, à venir dialoguer avec eux.

Les supporteurs de Chelsea avaient bloqué l'entrée du bus de l'équipe à son stade, forçant Petr Cech, ancien gardien de but du club et actuellement directeur technique, à venir dialoguer de leur mécontentent avec eux. Photo : Getty Images / Rob Pinney

À la suite de cette manifestation de la part des supporteurs de Chelsea, les médias anglais ont commencé à indiquer que le club londonien était en train de préparer les documents nécessaires pour se retirer du projet de Super Ligue, à la demande de leur propriétaire, le milliardaire russe Roman Abramovich.

Une décision saluée

Le premier ministre britannique Boris Johnson a également salué mardi, sur Twitter, la décision des clubs de Chelsea et de Manchester City de se retirer du projet de Super Ligue.

La décision, par Chelsea et Manchester City est - si elle est confirmée - absolument la bonne, et je la salue , écrit Boris Johnson.

J'espère que les autres clubs impliqués dans la Super Ligue européenne vont suivre cette initiative , a-t-il ajouté.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, s'est dit mardi soir ravi de voir Manchester City renoncer à participer à la Super Ligue, projet qui menace le football européen d'implosion depuis deux jours.

Je suis ravi d'accueillir le retour de City dans la famille du football européen , s'est réjoui le dirigeant dans des déclarations transmises à l'AFP, saluant cette première défection officielle parmi les 12 clubs mutins.

Comme je l'ai dit au Congrès de l'UEFA, il faut du courage pour admettre une erreur , a poursuivi M. Ceferin, qui avait troqué mardi matin les menaces visant les frondeurs contre un appel à la reddition, s'adressant en particulier aux six clubs anglais.

Le patron de l'instance européenne a assuré n'avoir jamais douté qu'ils avaient la capacité et le bon sens de prendre cette décision , lui qui avait fustigé l' avidité , l' égoïsme et le narcissisme des promoteurs de la Super Ligue.

Ils ont fait preuve d'une grande intelligence en écoutant les nombreuses voix - notamment celles de leurs partisans - qui ont souligné les avantages vitaux du système actuel pour l'ensemble du football européen , a vanté M. Ceferin.

Faisant allusion à la pyramide du football chère aux instances, il a loué cette structure allant de la finale de la Ligue des champions jusqu'à la première séance d'entraînement d'un jeune joueur dans un club amateur.