Denis Shapovalov remporte son premier match à Barcelone

Un mois après leur dernier affrontement, l'Ontarien l'a emporté en deux manches de 6-3 et 7-5 sur le Français Jérémy Chardy, en 1 h 37 min.

Il a réussi 9 as, a commis 6 doubles fautes et n'a passé que 59 % de ses premières balles de service.

Malgré un service erratique, Shapovalov, tête de série no 7, a montré du caractère en deuxième manche en retrouvant calme et précision après avoir laissé son adversaire remonter la pente, de 2-4 à 4-4.

C'était le quatrième duel entre les deux hommes. Ils se sont affrontés deux fois en 2021 et deux fois en 2018. Le 14e joueur mondial a gagné les quatre matchs contre le 51e à l'ATP.

Le Canadien a de plus battu le Français sur les trois surfaces, soit sur dur (au Canada et à Dubaï), sur gazon (à Wimbledon) et sur terre battue (à Barcelone).

Il pourrait retrouver son compatriote Félix Auger-Aliassime au prochain tour. Ils se sont affrontés déjà quatre fois, et c'est l'égalité 2 victoires chacun.

Encore faut-il que ce dernier élimine l'Italien Lorenzo Musetti, 87e du monde, qui est passé par les qualifications. Ce match est prévu mercredi à 5 h (HAE).

Fichman bien lancée en double

La Torontoise Sharon Fichman et sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos ont par ailleurs éliminé au premier tour du tournoi de Stuttgart, sur terre battue, la Suisse Belinda Bencic et l'Américaine Sofia Kenin en trois manches de 4-6, 6-4 et 10-4.

Le duo a été efficace au service durant la rencontre de 79 minutes.

Olmos et Fichman ont passé 77 % de leurs premières balles de service. Chaque équipe a sauvé cinq balles de bris.