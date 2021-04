[EN DIRECT] Coupe Challenge NWSL - Thorns FC de Portland contre l'OL Reign

À 22 h (HAE) suivez le match des Thorns FC de Portland c. OL Reign avec Olivier Tremblay à la description et Valmie Ouellet à l'analyse.

À Orlando, Sidney Leroux a marqué à la 11e minute et la gardienne Ashlyn Harris a multiplié les arrêts pour le Pride, qui a battu le Spirit de Washington 1-0.

À Chicago, les Red Stars et l'équipe de Kansas City se sont livrés un match nul de 1-1. Amy Rodriguez a marqué le premier but à la 80e minute, auquel Katie Johnson a répliqué deux minutes plus tard.

Radio-Canada Sports présente en webdiffusion les matchs de la Coupe Challenge 2021 de la NWSL. Cliquez ici pour le détail de notre calendrier de diffusions.