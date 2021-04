Zidane ne veut pas partager son opinion sur la Super ligue

Le Real Madrid est l'un des douze clubs fondateurs de la Super Ligue, une nouvelle compétition privée dissidente et vouée à supplanter la Ligue des champions.

Son président Florentino Perez a été placé à la tête de la structure chargée de concrétiser le projet, vertement critiqué par l'UEFA.

J'ai mon avis, mais je ne vais pas vous le donner , a tranché Zinédine Zidane en rencontre de presse mardi.

L'ancien international français a ensuite ajouté: c'est une question pour une personne : le président .

Vous allez dire "Zidane ne se mouille jamais, il ne dit jamais rien", a-t-il poursuivi. Pourquoi ? Parce que ce qui m'anime, c'est mon travail, ce que je fais au jour le jour.

Zinédaine Zidane ne veut pas donner son avis sur le projet de Super ligue. Photo : Reuters / Sergio Perez

Chacun a son opinion, mais moi je ne suis pas ici pour parler de cela. Je suis là pour parler de la Liga, de la Ligue des champions. Le reste, ce n'est pas mon travail , a rappelé Zinédine Zidane.

Le vestiaire du Real a-t-il discuté de la création de cette Super Ligue ?

Pas du tout, a-t-il affirmé sèchement. On parle d'une seule chose, du prochain match. Les joueurs ne pensent qu'à cela. Le reste, on ne peut ni le contrôler ni en parler. Rien.

Le Real Madrid affronte mercredi l'équipe de Cadix.

Les critiques fusent

Créé par les pauvres, volé par les riches , pouvait-on lire sur une banderole brandie lundi par quelques amateurs près du stade de Manchester United, Old Trafford, et relayée sur les réseaux sociaux. Elle résume le dépit qui anime les suiveurs les plus romantiques du soccer depuis lundi.

Les fondateurs de la Super Ligue sont critiqués par les amateurs et par les joueurs comme étant aux antipodes de la culture populaire du soccer.

Le projet de Super Ligue privée, emmené par douze équipes d'Europe dont sept sont détenus par des fonds ou actionnaires étrangers, est un crachat au visage des amoureux du football , a lancé le président de l'UEFA Aleksander Ceferin.

Il déplore l'avidité des dirigeants et assure que le football n'appartient à personne .