Tirage au sort olympique de soccer, les Canadiennes seront fixées

À trois mois du début des Jeux olympiques, on connaîtra les adversaires des matchs d'ouverture ou qui affrontera les tenants du titre, le Brésil pour le tournoi masculin, les États-Unis pour le tournoi féminin.

Pour le tournoi féminin, à douze équipes, l'Allemagne, tenante du titre n'est pas qualifiée et laisse le champ libre aux Américaines, doubles championnes du monde en titre.

L'Américaine Megan Rapinoe célèbre après avoir marqué un but lors de la Coupe du monde de 2019. Photo : AFP/Getty Images / FRANCK FIFE

Les Américaines sont dans le chapeau 1 avec le Japon et les Pays-Bas, qui ont une revanche à prendre après les JO de 2016, les seuls lors desquels elles n'ont pas réussi à atteindre la finale (quatre titres et une médaille d'argent lors des cinq premières éditions).

Le Canada est dans le chapeau 3 avec l'Australie et la Chine.

Du côté masculin, les 16 équipes ont été réparties dans quatre chapeaux de quatre, en fonction d'un classement établi sur les cinq dernières éditions du tournoi olympique.

Selon la FIFA, les performances les plus récentes ont plus de poids dans l'élaboration de ce classement et un bonus a été attribué aux pays qui ont remporté leurs compétitions continentales de qualification respectives .

Qualifié en tant que pays hôte, le Japon figure dans le chapeau 1, aux côtés du Brésil, vainqueur en 2016 à Rio, de l'Argentine et de la Corée du Sud.

Alors que deux équipes d'une même confédération ne peuvent pas s'affronter dans la phase préliminaire, on peut ainsi imaginer un redoutable groupe composé du Brésil, du Mexique, de l'Égypte et de la France.

Le Canada ne s'est pas qualifié pour le tournoi masculin.

Tournoi masculin Chapeau 1 : Japon, Argentine, Brésil, Corée du Sud

Chapeau 2 : Allemagne, Espagne, Honduras, Mexique

Chapeau 3 : Afrique du Sud, Égypte, Côte d'Ivoire, Nouvelle-Zélande

Chapeau 4 : Australie, Arabie saoudite, France, Roumanie