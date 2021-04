Connor Brown marque deux fois dans une victoire des Sénateurs contre les Flames

Connor Brown a marqué en désavantage numérique et aussi dans un filet désert dans une victoire de 4-2 des Sénateurs d’Ottawa, lundi, contre les Flames, à Calgary.

Josh Norris a inscrit un but et une passe et Brady Tkachuk a aussi fait mouche pour Ottawa (16-26-4). Matt Murray a réalisé 26 arrêts.

La réplique des Flames est venue d’Elias Lindholm et de Michael Stone.

Les chances d’accéder aux séries s’amenuisent pour Calgary (19-23-3). Jacob Markstrom a réalisé 16 arrêts sur 19 tirs dans la défaite.

Malgré sa défaite de 4-1 à Edmonton, le Canadien détient une avance de six points sur les Flames.

Ceux-ci ont 11 matchs à jouer à leur saison, dont trois en quatre jours contre le Tricolore à compter de vendredi. Cette séquence risque d’être déterminante pour les deux équipes.