Le quart Alex Smith annonce sa retraite

Smith en a fait l'annonce sur son compte Instagram à quelques semaines de son 37e anniversaire, dans l'espoir de passer plus de temps avec sa famille.

Je tiens à vous remercier d'avoir cru en moi, et merci de m'aider à croire en moi et en l'impossible, a confié Smith. Parce que même s'il reste beaucoup de football en moi, après 16 ans à donner tout ce que j'ai, j'ai hâte de voir ce qui est possible.

Smith a remporté l'honneur du joueur ayant effectué le retour de l'année la saison dernière, deux ans après une blessure qui a nécessité 17 opérations.

Après s'être fracturé le tibia et le péroné de la jambe droite lors d'un match le 18 novembre 2018 contre les Texans de Houston, il s'est demandé s'il serait capable de marcher de nouveau avec sa femme ou de jouer avec ses enfants dans la cour.

Il a été hospitalisé pendant près d'un mois et a survécu à une infection potentiellement mortelle en plus des opérations. Smith a passé l'année et demie suivante en rééducation et était de retour à l'entraînement lorsque l'équipe de Washington s'est réunie pour son camp l'été dernier.

L'improbable retour

Le premier match de Smith depuis sa blessure a eu lieu le 11 octobre lorsque Kyle Allen s'est blessé, et il a fait son premier départ à Détroit le 15 novembre.

Il a compilé un dossier de 5-1 comme partant, incluant une victoire à Philadelphie lors de la 17e semaine de la saison malgré une entorse au mollet, qui a permis d'assurer le championnat de la Division est de l'Association nationale à Washington.

La blessure l'a empêché d'affronter les Buccaneers de Tampa Bay au premier tour éliminatoire la semaine suivante. Taylor Heinicke a entrepris le match et a suffisamment impressionné pour obtenir un autre contrat.

Aussi, l'équipe de Washington a libéré Smith au mois de mars pour faire place à un autre vétéran en la personne de Ryan Fitzpatrick.

Tout premier choix du repêchage en 2005, Alex Smith a passé 14 saisons dans la NFL avec San Francisco, Kansas City et Washington. Il a amassé des gains par la passe de 35 650 verges et 199 touchés en 174 matchs. Il a aussi pris part à sept rencontres éliminatoires.