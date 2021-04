Patrick Marleau à une foulée de Gordie Howe

C’est face aux Golden Knights, à Las Vegas, que Marleau atteindra le plateau des 1768 matchs, un de plus que son légendaire concitoyen de la Saskatchewan.

L’exploit hors du commun suscite l’admiration tant parmi ses coéquipiers que chez ses adversaires, qui soulignent la grande classe et la détermination de Marleau.

Il en est à sa 23e saison dans la LNH. Gordie Howe a eu besoin de 26 saisons pour établir le record qui tient depuis 1980. Il a encore l’équivalent d’une saison complète d’avance pour les rencontres jouées avec une même équipe, soit 1687 sur 25 ans dans l’uniforme des Red Wings de Détroit. Marleau en a disputé 1595 avec les Sharks en trois séjours.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que celui que l’on surnommait M. Hockey a ensuite passé six ans dans l’Association mondiale (AMH) avec les Aeros de Houston et les Whalers de la Nouvelle-Angleterre, devenus Whalers de Hartford quand l’équipe s’est jointe à la LNH en 1979, quelques semaines avant la naissance de Marleau!

Devant les siens

Patrick Marleau demeure humble à quelques heures de dépasser Howe, dont il consultait les incroyables statistiques au verso des cartes de hockey qu’il collectionnait enfant.

Pour ce natif de la communauté rurale d’Aneroid, il aimait s’attarder aux joueurs de la LNH qui étaient aussi originaires de la Saskatchewan.

C’était là d’où je venais et c’est là où je voulais me rendre moi aussi. Gordie Howe était en haut de ma liste , a dit Marleau qui aura le bonheur de patiner devant les siens quand il surpassera le record de la légende.

En entrevue à Hockey Night in Canada, Marleau en a profité pour rendre hommage à tous ceux qui ont rendu cet exploit possible.

Je vois ça comme l’occasion de remercier tous ceux qui m’ont aidé en cours de route parce qu’il est impossible de jouer dans cette ligue ou d’y jouer aussi longtemps sans un entourage important. Une citation de :Patrick Marleau

Je pense à ma famille, à mes parents, à mon frère et à ma sœur, à tous les sacrifices qu’ils ont faits, à ma famille immédiate, à mon épouse et à mes enfants… Je suis très reconnaissant aussi envers mes entraîneurs, mes coéquipiers, les chiropraticiens, les massothérapeutes qui sont devenus des amis et qui m’ont appuyé.

Patrick Marleau (à droite) a été félicité, samedi, au Minnesota, après avoir égalé le record de Gordie Howe. Photo : Getty Images / Hannah Foslien

D’ailleurs, les parents de Marleau, Denis et Jeannette, ont encore en tête les minimatchs épiques qui opposaient Patrick et son frère Richard sur le linoléum de la cuisine fraîchement ciré.

L’écho des rondelles sans cesse lancées contre un panneau de contreplaqué adossé à la grange de la ferme familiale demeure aussi gravé dans les histoires et les anecdotes associées à l’amour du hockey de Patrick Marleau.

Un corps qui refuse de casser

L’ancien gardien de but Kelly Hrudey était déjà en fin de carrière quand Marleau a fait ses débuts avec les Sharks en 1997.

Il n’avait que 18 ans et 16 jours, ce qui fait de lui l’une des plus jeunes recrues de l’histoire de la LNH. En 1943, un certain Hy Buller avait endossé l’uniforme des Red Wings à 17 ans et 267 jours.

Hrudey est celui qui avait hébergé le jeune Marleau chez lui. Il garde le souvenir d’un garçon poli qui était un grand frère pour ses trois filles plus jeunes. Il affirme aussi que Marleau avait ravivé en lui le plaisir de jouer.

J’avais un peu perdu l’intérêt pour mon sport. J’avais 37 ans et c’était devenu difficile pour moi de me lever le matin pour aller disputer un match. Avec son enthousiasme, il m’a beaucoup donné. J’ai recommencé à apprécier le hockey parce que ça me faisait du bien de voir son exubérance et le plaisir qu’il avait à jouer , a dit Hrudey.

Celui qui agit aujourd’hui à titre d’analyste au réseau Sportsnet n’a pas manqué de souligner les qualités athlétiques de Marleau.

Il doit sa longue carrière à une combinaison unique d’habiletés, d’intelligence et de passion, ainsi qu’à des entraînements hors glace intenses. Il a aussi eu la chance d’éviter les blessures. Il a un corps qui refuse de casser, ce qui est très très rare. Une citation de :Kelly Hrudey

Gordie Howe Photo : La Presse canadienne

Gordie Howe a donné ses derniers coups de patin dans la LNH à l’âge de 52 ans. Il est décédé en 2016 à l'âge de 88 ans. Il a joué aux côtés de ses fils Mark et Marty dans la LNH et dans l’AMH.

Un troisième fils, Murray, aujourd’hui médecin en Ohio, a laissé entendre à CBC Sports que son illustre père serait fier de voir son record battu par un autre joueur de la Saskatchewan.

Je pense qu’il serait très emballé et qu’il serait le premier à sauter sur la patinoire pour applaudir Patrick pour cet incroyable plateau , a dit Murray Howe en soulignant que Marleau faisait preuve de la même modestie et de la même passion que son père.

Marleau a beaucoup de classe. C’est un peu comme quand Wayne Gretzky a battu le record pour le nombre de buts (801). C’est bien de voir cet exploit accompli par quelqu’un d’aussi humble, entièrement dédié à son sport et reconnaissant pour ce qu’il a vécu.

Celui qui a aussi porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto et des Penguins de Pittsburgh en est à un troisième séjour avec les Sharks. Et il ne parle toujours pas de retraite.

En dépit de son parcours impressionnant, Patrick Marleau n’a encore jamais soulevé la coupe Stanley, mais il espère que l’on se souviendra de lui comme un joueur qui a aimé son sport, son équipe et la victoire.

Gordie Howe et Patrick Marleau en quelques chiffres : Gordie Howe : 1767 matchs joués, 801 buts, 1049 aides, 1850 points, 1685 minutes de pénalité

: 1767 matchs joués, 801 buts, 1049 aides, 1850 points, 1685 minutes de pénalité Patrick Marleau : 1767 matchs joués, 566 buts, 630 aides, 1196 points, 527 minutes de pénalité

(D'après un texte de Bonnie Allen, de CBC Sports)