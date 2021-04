Les Canucks reviennent au jeu en surprenant les Leafs en prolongation

Le capitaine des Canucks, Bo Horvat, a brisé l'égalité dès la 79e seconde de la prolongation. Horvat a conclu la rencontre avec deux buts et une mention d'aide.

Nils Hoglander a récolté un but et une mention d'aide pour les Canucks, qui disputaient un premier match depuis le 24 mars.

William Nylander a amassé un but et une aide pour les Maple Leafs. Auston Matthews a marqué un but alors que John Tavares a participé aux deux filets des siens.

Braden Holtby a offert une superbe performance aux Canucks, repoussant 37 rondelles, dont un arrêt qui sera candidat au titre d'arrêt de l'année. Jack Campbell a cédé trois fois en 24 tirs devant la cage des Torontois.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Malgré la défaite, les Maple Leafs sont restés au sommet de la Division nord. Ils ont gagné quatre des six duels contre les Canucks cette saison. Les deux équipes doivent encore s'affronter à deux reprises.

Les Canucks ont souffert de la pire éclosion de COVID-19 de la LNH, quand un variant a touché toute l'équipe, le mois dernier.

Vingt et un joueurs et quatre entraîneurs ont été déclarés positifs au virus, un joueur a été à l'écart en raison de contacts rapprochés et un autre a reçu un résultat faussement positif. Des membres de la famille, dont une épouse enceinte d'un joueur, ont aussi été malades.

Il ne restait plus aucun joueur des Canucks sur la liste du protocole de COVID-19 de la LNH, dimanche. Dix-neuf d'entre eux étaient sur la liste au plus fort de l'éclosion.

Quelques réguliers des Canucks n'ont toutefois pas joué, dimanche, dont le gardien Thatcher Demko, le défenseur Nate Schmidt ainsi que les attaquants Tyler Motte et Jake Virtanen.