Roger Federer jouera à Roland-Garros

Roger Federer a annoncé sa participation à Roland-Garros ( du 30 mai au 13 juin ) et au tournoi sur terre battue de Genève (du 17 au 23 mai) en guise de préparation, dimanche, sur les réseaux sociaux.

Heureux de vous annoncer que je vais jouer à Genève et à Paris. D’ici là, je vais consacrer mon temps à l’entraînement. Je suis impatient de rejouer en Suisse , a écrit Federer.

Le Suisse aux 20 titres en tournoi du grand chelem, qui fêtera ses 40 ans le 8 août, a fait son grand retour à la compétition au début mars, à Doha, après plus d’un an d’absence et une double opération au genou droit. Il n’a pas rejoué depuis.

Lui qui a fait de Wimbledon et des Jeux olympiques de Tokyo ses objectifs principaux avait alors laissé entendre qu’il ne ferait pas l’impasse sur la saison sur terre battue, mais sans préciser son calendrier.

L’important, c’est de jouer des matchs. Et ce qui arrive avant la saison sur herbe, c’est la saison sur terre battue. De ce point de vue, si je veux jouer des matchs, je n’ai pas d’autre choix que de jouer sur terre , avait-il déclaré.

Je pars du principe que je vais jouer sur terre battue, la question, c’est quoi? On a une vague idée, mais on s’est dit : attendons Doha pour prendre une décision. Mais tout ce qui m’aidera à arriver à 100 % sur gazon, je le ferai , avait-il poursuivi.

Sa préparation à Roland-Garros passera donc par Genève, mais pas par le Masters 1000 de Madrid, où le Bâlois était inscrit.

Pour sa dernière participation au tournoi majeur parisien, en 2019, Federer avait atteint les demi-finales. Il s’était incliné devant Rafael Nadal.

Son unique triomphe à Roland-Garros date de 2009.