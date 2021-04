Max Verstappen l'emporte à Imola, Lewis Hamilton sauve les meubles

Verstappen a devancé le pilote Mercedes-Benz Lewis Hamilton par une avance insurmontable de 22,087 secondes au fil d'arrivée de l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Il a inscrit du même coup sa première victoire de la saison 2021 et sa 11e en F1.

Max Verstappen réagit à sa victoire à Imola. Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Aujourd'hui, je suis très content, mais dès demain, on repart au travail pour encore s'améliorer, a réagi Verstappen, car nous n'avons aucune garantie pour la suite.

C'est très prometteur. Une citation de :Max Verstappen, pilote de l'équipe Red Bull

Verstappen a remporté une victoire importante sur Hamilton dès le premier tour, quand il s'est catapulté de la deuxième ligne de la grille pour attaquer le Britannique. Il l'a bousculé pour lui voler le commandement au culot.

Max Verstappen dépasse Lewis Hamilton au premier tour du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Lando Norris, au volant de sa McLaren, a complété le podium à 23,702 s du Néerlandais. Il s'agissait de son deuxième podium, après celui acquis au Grand Prix d'Autriche en juillet 2020.

Les coéquipiers chez Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz fils ont complété le top 5, dans l'ordre.

Au-delà des résultats, ce sont les ennuis majeurs de Mercedes-Benz vers la mi-course qui ont retenu l'attention.

Hamilton a d'abord été victime d'un tout droit au 31e tour en voulant dépasser des voitures plus lentes. Il a eu la présence d'esprit de reculer pour se sortir d'un bac à gravier. Il a pu continuer, l'aileron avant endommagé.

Plus de peur que de mal

Quelques instants plus tard, son coéquipier Valtteri Bottas a été contraint à l'abandon à la suite d'un spectaculaire accrochage avec le pilote Williams George Russell.

Les deux pilotes roulaient à fond, à 295 km/h, dans la ligne droite des puits quand Russell a légèrement roulé sur le gazon et, en glissant, sa Williams a heurté la Mercedes-Benz. Les deux voitures ont terminé leur course contre les murs de protection.

Russell a accusé Bottas d'avoir dévié de sa trajectoire pour le coincer. Il est allé le lui dire quand le Finlandais était encore dans sa voiture, détruite.

C'était un incident malheureux, a dit Russell après la course. On aurait pu l'éviter. Valtteri se défendait de façon virile, il avait le droit, mais il n'y avait qu'une ligne sèche, et donc, ce qui s'est passé devait arriver.

En raison des débris partout sur le circuit, la course a été interrompue au 34e tour pour nettoyer la piste et réparer les murs de protection.

À la relance, Hamilton était 9e. Loin d'être inquiet, il a alors orchestré une remontée magistrale jusqu'à la 2e marche du podium — sans jamais avoir pu menacer Verstappen, cependant.

Ça va être serré toute l'année, on va encore avoir beaucoup de batailles avec Max , a expliqué Hamilton.

C'est super de voir ces bagarres, aussi avec McLaren et Ferrari , a-t-il ajouté.

Pour sa part, Lance Stroll a éprouvé des ennuis avec sa voiture avant même le tour de chauffe : ses freins arrière ont surchauffé et ont pris feu. Ses mécaniciens ont dû changer les enveloppes de ses freins sur la grille de départ.

Le problème de freins avant le départ a a été très stressant pour les mécaniciens, mais ils ont réussi à réparer l'auto , a expliqué Stroll.

Le Québécois, loin d'être au bout de ses peines, a ensuite été victime de problèmes avec la boîte de vitesses de son Aston Martin. Il a tout de même pu conclure l'épreuve en 7e place.

Je me suis beaucoup amusé, a dit Stroll. Nous avons marqué des points importants. La météo s'en est mêlée, et nous avons dû faire avec. Le problème de boîte m'a fait perdre du temps, mais j'ai pu finir la course. Il s'est passé tellement de choses dans cette course, je suis vraiment content d'avoir marqué six points.

Nous voulons rattraper les équipes qui sont devant nous, et c'est maintenant notre objectif. Une citation de :Lance Stroll, pilote de l'équipe Aston Martin

Lewis Hamilton dépasse Lance Stroll pour la 6e place au 39e tour du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Photo : Getty Images / Lars Baron

Une piste emblématique et des conditions changeantes ont fait de cette course un moment inoubliable, a écrit l'équipe sur son compte Twitter.

Son coéquipier, Sebastian Vettel, a lui aussi éprouvé des ennuis mécaniques qui l'ont contraint à s'élancer de la ligne des puits. L'Allemand a bien tenté une remontée, mais il n'a jamais été dans le coup et a fini par être contraint d'abdiquer dans le dernier tour.

Les conditions de piste étaient délicates. Nous avons choisi des pneus pour le sec très tôt dans la course, a indiqué Vettel, ce qui m'a permis d'attaquer sur la trajectoire sèche. Mais la course a été interrompue, et pour la relance, nous avons choisi d'installer des pneus tendres. Le départ lancé ne m'a pas permis d'en profiter, et ils se sont dégradés rapidement, ce qui m'a causé des problèmes à la fin.

Latifi à la faute

Le Torontois Nicholas Latifi a été contraint à l'abandon dès le premier tour après avoir heurté le pilote Haas Nikita Mazepin en revenant en piste après avoir fait un tout droit. Il a été jugé responsable de l'accrochage, et il a payé cher sa faute.

J'ai fait une erreur, et j'offre mes excuses à l'équipe. Les projections d'eau rendaient le pilotage très difficile, a affirmé Latifi. Quand je suis revenu en piste après mon tout droit, je savais que je devais rester à gauche, mais la trajectoire de course était à droite, et je n'ai pas vu que Mazepin était là.

Sa Williams a terminé sa course dans le mur. Le Canadien n'a pas été blessé.

Le prochain Grand Prix aura lieu au Portugal, le 2 mai.

Classement général du Grand Prix d'Émilie-Romagne

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda), les 309,049 km en 2 h 02:34,598

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 22 secondes

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 23,702

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 25,579

5. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 27,036

6. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 51,220

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 51,909

8. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 52,818

9. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) à 1:04,773

10. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 1:05,704

11. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 1:06,561

12. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) à 1:07,151

13. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) à 1:13,184

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

15. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 2 tours

16. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 2 tours

17. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) à 2 tours

Meilleur tour en course

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:16,702 au 60e tour, à la moyenne de 254,012 km/h

Abandons