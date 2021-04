Le Canada au 6e rang du Trophée mondial de patinage artistique

Avec 57 points, le Canada a terminé au 6e et dernier rang du Trophée mondial par équipes, disputé à Osaka au Japon, et qui met fin à la saison de patinage artistique.

Samedi, dans le programme libre en solo dames, Alison Schumacher a terminé 8e (111,98) et Gabrielle Daleman a fini 10e (107,30). En couple, Lori-Ann Matte et Thierry Ferland ont terminé en 6e place (101,83).

Vendredi, dans le programme libre en solo messieurs, Roman Sadovsky avait fini 10e (134,80) et Nam Nguyen 11e (133,04), tandis qu'en danse sur glace, Carolane Soucisse et Shane Firusa avaient fini au 6e échelon (97,86).

La Russie trop forte

À 10 mois des Jeux olympiques d'hiver, la Russie a remporté pour la première fois le Trophée mondial par équipes. La compétition existe depuis 2009 et est présenté tous les deux ans. Elle réunit six équipes nationales composées de huit patineurs (deux patineurs, deux patineuses, un couple et deux danseurs).

L'équipe de Russie, gagnante du Trophée mondial par équipes disputé à Osaka Photo : International Skating Union (ISU) / Koki Nagahama - International Sk

Au bout des trois jours de compétition, la Russie a totalisé 125 points, grâce à deux dernières victoires, et les douze points qui vont avec, offerts par Anna Shcherbakova dans le programme libre dames (160,58), malgré un quadruple saut à la réception approximative, et par Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov en couples (151,59).

Les États-Unis, champions de la précédente édition, ont accumulé 110 points, et le Japon 107.

Je suis tellement fière de mon équipe. Gagner enfin le Trophée mondial par équipes veut dire beaucoup pour nous , a expliqué Elizaveta Tuktamyshiva, récente vice-championne du monde et capitaine de l'équipe russe.

C'est un peu un entraînement pour les Jeux olympiques Une citation de :Elizaveta Tuktamyshiva, récente vice-championne du monde et capitaine de l'équipe russe

Le format de l'épreuve olympique par équipes diffère toutefois, au niveau du système de points notamment, et ne repose que sur un patineur, une patineuse, un couple et un duo de danseurs.

Le Trophée mondial par équipes se termine dimanche par le gala.