Un début de saison de rêve pour le CF Montréal contre Toronto

Pour son premier match officiel avec sa nouvelle identité, le CF Montréal s’est permis de battre son plus grand rival avec la manière. L’équipe de Wilfried Nancy s’est imposée 4-2 devant le Toronto FC, samedi, à son domicile temporaire de Fort Lauderdale.

Mason Toye, Romell Quioto, Victor Wanyama et Djordje Mihailovic ont tous touché la cible pour les Montréalais, qui n’ont à peu près jamais été embêtés. Les passes décisives sont également venues de quatre joueurs différents, c’est-à-dire Zachary Brault-Guillard, Joel Waterman, Mustafa Kizza et Erik Hurtado.

La réplique torontoise est venue de Marky Delgado, avec un tir de pénalité accordé pour une faute de Waterman, et de Richie Laryea, après une remise de Jahkeele Marshall-Rutty.

Les deux équipes seront de retour en action samedi prochain. Le CF Montréal sera à Nashville tandis que la troupe de Chris Armas accueillera les Whitecaps de Vancouver à Orlando.

Créativité et vitesse

C'est sous le signe de la créativité et de la vitesse que le CF Montréal a amorcé sa saison et il a frappé tôt.

Dès la troisième minute, Brault-Guillard a profité d'une chute d'Auro pour s'emparer du ballon. Il a passé l'objet à Toye, qui a enroulé une frappe dans le haut du filet et hors de la portée du gardien du Toronto FC, Alex Bono.

Toye a eu l'occasion de doubler l'avance des siens à la suite d'un centre de Kizza, mais il a raté la cible. Quioto n'a toutefois pas raté sa chance, à la 24e minute. Il a battu de vitesse le défenseur Luke Singh pour récupérer un ballon et malgré un angle plus restreint, il a décoché un tir parfait dans la lucarne.

Les Montréalais pensaient bien retourner au vestiaire avec une avance de deux buts, mais leurs adversaires ont réduit l'écart tout juste avant la fin de la mi-temps.

Waterman a été pris en défaut dans la surface de réparation et il a offert un tir de pénalité au Toronto FC. Auro a complètement raté l'envoi et Clément Diop a facilement bloqué sa tentative. Mais la reprise vidéo a jugé que Diop avait quitté la ligne des buts trop rapidement, ce qui a permis aux Torontois de s'exécuter à nouveau. Delgado a choisi le même côté que son coéquipier, mais a été plus convaincant pour trouver le fond du filet.

Les hommes de Nancy ont commencé la deuxième mi-temps de la même façon que la première et les résultats ont suivi.

Brault-Guillard a gagné un coup de pied de coin pour son équipe et Kizza a été choisi pour le prendre. Son long centre a trouvé la tête de Wanyama, qui a enfoncé le ballon dans le but, et Michael Bradley sous lui.

À peine entré dans le match, l'attaquant Erik Hurtado a ensuite fait sentir sa présence pour le CF Montréal. À la 71e minute, Hurtado a glissé le ballon à Mihailovic, qui s'est détaché d'un défenseur grâce à un bon contrôle de ballon. Mihailovic a ensuite pris exemple sur Quioto et il a trompé la vigilance de Bono dans le haut du filet.

Laryea a permis au Toronto FC de marquer un deuxième but grâce à une belle manœuvre individuelle, à la 88e minute.