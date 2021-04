Watson est magique face à Orlando dans un gain des Raptors

Disputant seulement son deuxième match, après avoir raté 11 parties en raison du protocole de COVID-19 de la NBA, Watson a réussi six tirs de trois points consécutifs lors du troisième quart, en route vers un sommet en carrière.

Yuta Watanabe a lui aussi établi un record personnel, amassant 21 points et six rebonds pour les Torontois.

À son 22e anniversaire de naissance, Wendell Carter fils a mené le Magic avec 20 points et neuf rebonds. La recrue Cole Anthony a obtenu 19 points.

Watson a amorcé une partie pour les Raptors pour une première fois. L'affrontement n'a toutefois pas bien commencé alors que la formation torontoise a raté ses sept premiers lancers de trois points.

Fred VanVleet est revenu au jeu après une absence de sept matchs, six en raison d'une blessure à la hanche et un autre en raison d'une suspension. Il a inscrit six points et six assistances pour les Raptors.

Trois lancers francs du Québécois Chris Boucher ont rompu une égalité de 61-61 à mi-chemin au troisième quart. Watson a ensuite profité de deux revirements du Magic pour réussir deux tirs d'au-delà de l'arche.

En seulement 26 minutes de jeu, Watson a réussi 10 de ses 13 tirs du terrain et huit de ses 11 tentatives pour trois points.

Les Raptors signent une deuxième victoire de suite, après avoir battu les Spurs mercredi. lls se rapprochent ainsi du dixième rang dans la conférence, le dernier pouvant donner accès aux séries éliminatoires.