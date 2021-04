Nadal éliminé à Monte-Carlo

Sixième tête de série, Rublev a triomphé 6-2, 4-6 et 6-2 en 2 h 32 min. Il s’agit de la première victoire du Russe qui avait perdu ses deux premiers duels contre Nadal.

L'Espagnol (no 3) ne s'est pas montré au sommet de son art. Il a commis de nombreuses fautes, mais il a souvent été pris par les coups violents et précis son rival qui disputera sa deuxième demi-finale dans un tournoi Masters après celle de Miami au début du mois.

Pour l’occasion, il affrontera le Norvégien Casper Ruud, 27e mondial, qui a défait l’Italien Fabio Fognini (no 15), champion en titre en 2019, 6-4 et 6-3.

Pour lui, ça doit être incroyablement difficile de jouer avec cette pression de devoir toujours gagner. Je suis sous le choc de voir le niveau auquel il peut évoluer malgré cette pression. C'est beaucoup plus facile de jouer quand on n'a rien à perdre , a commenté Rublev.

Après l'exclusion du numéro deux mondial Daniil Medvedev pour un test positif à la COVID avant le début du tournoi, puis l'élimination du favori Novak Djokovic la veille en huitièmes de finale, Nadal est la troisième tête d'affiche à quitter le tournoi monégasque.

Rublev a remporté la première manche en 38 minutes en survolant les débats et semblait inarrêtable, sauf pour Nadal.

Le Majorquin, 11 fois gagnant dans la principauté, s'est accroché, à l'image de cette balle de bris à 4-4 où Rublev a frappé de toutes ses forces un coup droit qui avait rebondi près du filet, mais Nadal, parti du bon côté, a placé un extraordinaire coup droit gagnant long de ligne.

Et deux jeux plus tard, il a égalisé à une manche partout après une manche de 73 minutes qui semblait marquer le tournant du match.

Pas du tout cependant. Rublev a repris trois fois le service de Nadal, perdant le sien une fois, pour se détacher 5-1 et ne plus se faire remonter.

L'Espagnol n'avait plus joué depuis sa défaite en quarts de finale des Internationaux d'Australie en février.

L’autre demi-finale opposera le Grec Stefanos Tsitsipas (no 4) au Britannique Daniel Evans qui a surpris le Belge David Goffin (no 11) 5-7, 6-3 et 6-4.

Tsitsipas, lui, a profité de l’abandon, après avoir gagné la première manche, de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.