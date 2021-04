L'OL Reign affronte le Dash de Houston à Radio-Canada Sports

Radio-Canada Sports présente ce match en webdiffusion, avec Olivier Tremblay (Nouvelle fenêtre) à la description et Valmie Ouellet à l'analyse. CLIQUEZ ICI pour le regarder.

Résultats précédents

Lors du dernier affrontement entre les deux équipes, le Dash avait battu l'OL Reign 2-0 en phase préliminaire de la Coupe Challenge en 2020. Le Dash avait finalement été sacré champion du tournoi grâce à une victoire contre les Red Stars de Chicago en grande finale.

Les Texanes ont cette fois-ci commencé leur tournoi avec un match nul de 0-0 contre Chicago, la semaine dernière.

Pour l'OL Reign, il s'agira d'un premier match officiel en 2021. Les joueuses retrouveront leurs partisans au Cheney Stadium.

Joueuses à surveiller

Dash de Houston :

Shea Groom a probablement été la meilleure joueuse de l'équipe l'an dernier. Plusieurs observateurs s'attendent à ce que la milieu de terrain soit parmi les meilleures marqueuses du circuit en 2021.

OL Reign :

Tziarra King a marqué deux buts en quatre matchs lors des séries automnales. Il sera intéressant de voir si elle sera en mesure de poursuivre sur sa lancée. La légende costaricaine, Shirley Cruz, pourrait aussi surprendre. Malgré ses 35 ans, elle continue d'être dangereuse à l'attaque.

Absences

Six joueuses du Dash de Houston ont été sélectionnées par leur équipe nationale afin de participer à des matchs amicaux en prévision des Jeux olympiques de Tokyo. Il serait surprenant que les Américaines Jane Campbell et Kristie Mewis, les Canadiennes Allysha Chapman, Nichelle Prince et Sophie Schmidt, ainsi que la Britannique Rachel Daly soient disponibles pour cette rencontre.

L'OL Reign devrait être privé de Megan Rapinoe, Nicole Momiki, Jess Fishlock, Quinn et Karen

En l'absence de Campbell et Daly, Katie Naughton et Shea Groom agiront à titre de cocapitaines du Dash.