Cole Caufield dans l’équipe de réserve du Canadien

Il pourra s'entraîner avec le grand club, mais le Tricolore devra le rappeler au sein de sa formation de 23 joueurs avant de lui permettre de disputer un premier match dans la LNH.

Caufield, premier choix du CH en 2019 (15e au total), a récolté 3 buts et 1 passe en deux matchs dans la Ligue américaine à ses débuts professionnels. Il a inscrit 2 buts et 1 aide le 9 avril, face aux Marlies de Toronto, et a ajouté un autre but le lendemain.

Il vient de remporter le trophée Hobey-Baker, remis au joueur par excellence dans le hockey universitaire américain, à la suite d'une campagne de 30 buts et 22 aides en 31 rencontres avec les Badgers de l'Université du Wisconsin, au terme de laquelle il a choisi de faire le saut chez les professionnels.

L'athlète de 20 ans a indiqué qu'il aimerait jouer dans la LNH cette saison, mais ne veut pas sauter d'étapes dans son développement. L'entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard, a aussi fait preuve de prudence dans ses attentes.

Le gardien Cayden Primeau a aussi été rappelé du Rocket vendredi.

