L'Australie envisage de vacciner en priorité les athlètes qui iront aux JO de Tokyo

Le gouvernement est en contact direct avec le Comité olympique australien (AOC) au sujet de sa proposition de vaccination prioritaire des groupes en question, a déclaré le responsable.

L'AOC avait initialement indiqué ne pas vouloir de passe-droits pour les athlètes amenés à participer aux JO, mais la lenteur de la campagne de vaccination a compliqué les choses.

Le vaccin est très important [...] pour garantir la santé et le bien-être des athlètes, et leur procurer cette confiance d'avoir été vacciné joue un rôle important dans leurs performances , a estimé le patron du Comité olympique Matt Carroll cette semaine.

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a déclaré que la vaccination n'était pas obligatoire pour les sportifs, mais que les responsables encourageaient les participants à se faire vacciner.

La semaine dernière, des médias nippons ont laissé entendre que le pays pourrait lui aussi vacciner en priorité ses athlètes.

L'Australie a enregistré moins de 30 000 cas et moins de 1000 décès liés à la COVID-19 depuis l'apparition de la pandémie il y a plus d'un an.

Par contre, la campagne de vaccination se déploie moins vite que dans d'autres pays. Environ un million de doses ont été administrées, sur une population de 25 millions d'habitants.