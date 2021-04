Hall, Bjork et Vrana marquent tous pour leur nouvelle équipe

Quelques têtes d’affiche de la date limite des échanges dans la LNH ont marqué un premier but avec leurs nouvelles équipes.

Taylor Hall, Jakub Vrana et Anders Bjork ont tous trouvé le fond du filet, jeudi soir.

Hall a réussi un premier but avec Boston et les Bruins ont infligé un revers de 4-1 aux Islanders de New York.

Le tout premier choix en 2010 a converti une échappée au troisième tiers.

Hall a été acquis de Buffalo en début de semaine.

Brad Marchand a marqué deux fois et Craig Smith a aussi touché la cible pour les vainqueurs.

Tuukka Rask a stoppé 22 tirs, signant un premier gain depuis février.

Travis Zajac a été le buteur des Islanders, tandis que Semyon Varlamov a repoussé 41 rondelles.

Anders Bjork, qui a été obtenu par les Sabres en retour de Hall, a déjoué Vitek Vanacek avec un tir précis sur réception.

Les Sabres se sont imposés contre les Capitals de Washington 5-2.

À Détroit, à son premier match avec les Red Wings, Jakub Vrana a accepté une passe en sortant du banc des pénalités pour se présenter seul devant le gardien des Blackhawks de Chicago Kevin Lankinen.

Vrana a été obtenu en retour d’Anthony Mantha, qui a lui aussi marqué à son premier match avec sa nouvelle équipe, mardi.

Les Wings l’ont emporté 4-1.