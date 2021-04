La résolution a été proposée après que les dirigeants de Rays, y compris le propriétaire principal Stu Sternberg et les présidents Matt Silverman et Brian Auld, aient fait une présentation sur leur concept d’une équipe dans des villes jumelées, projet où l'équipe construirait de nouveaux stades dans la région de Tampa Bay et à Montréal.

L'un des conseillers, Robert Blackmon, s'est dit encore sceptique quant à ce projet, Mais pour lui, la bonne nouvelle est que le club n'appartient pas à la ville.

Pour autant que nous obtenions le meilleur pour la ville, je suis en faveur , a-t-il dit.

Une autre conseillère, Brandi Gabbard, a rappelé que les Rays sont le plus grand partenaire de la ville pour le développement de ce quartier et qu'à ce compte, il fallait écouter ce que les Rays avaient à proposer.

La résolution de retarder le plan de développement met le conseil municipal en conflit avec son maire, Rick Kriseman, qui pousse très fort pour le projet de développement autour du Tropicana Field et qui était prêt à faire la sélection d’un promoteur dès le mois prochain.

Le maire est complètement opposé au concept d’une garde partagée des Rays entre sa ville et Montréal.

Il n'a pas été possible d'en savoir beaucoup plus sur ce que les Rays envisagent pour ce nouveau stade. Accompagné des deux coprésidents du club, Matthew Silverman et Brain Auld, Stuart Sternberg a parlé d'un stade écologique de classe mondiale , qui serait utilisé à l'année pour la moitié de la saison des Rays, celle des Rowdies de Tampa Bay, club de soccer de la USL dont il est aussi propriétaire, ainsi que pour d'autres manifestations sportives.

Sternberg n'a toutefois pas fait mention des coûts d'un tel projet, ni de la capacité de cet éventuel stade.