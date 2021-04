Le CF Montréal d'attaque pour la nouvelle saison

L’ancien Impact sera l’équipe locale de ce match présenté à la résidence secondaire du CF Montréal, à Fort Lauderdale, en Floride.

On peut parler de la nouvelle équipe montréalaise, puisqu'il y a 10 des 35 joueurs qui n’étaient pas avec la formation l’an dernier.

Le nouvel entraîneur-chef, Wilfried Nancy, est avec l’organisation depuis 10 ans et occupait le poste d’adjoint depuis 2016. Il a pris la relève de Thierry Henry, parti rejoindre sa famille en Angleterre, après une année de pandémie qui l’a gardé loin des siens.

Nancy aime bien l’équipe bâtie par le directeur sportif Olivier Renard, une équipe jeune avec des joueurs qui ont des styles de jeu différents et, espère-t-il, complémentaires.

Je veux que mon équipe soit dynamique, active et ait envie de proposer des choses qui vont embêter l’adversaire, a-t-il confié jeudi. Et non pas que défendre. On n’aura pas le choix de défendre à certains moments et je veux que les joueurs se sentent bien avec ça, mais je veux aussi que mes joueurs attaquent.

Après seulement deux matchs préparatoires, il est difficile d’évaluer ce que sera le CF Montréal. Sur le site de la MLS, 11 collaborateurs ont été sondés et 8 placent Montréal au dernier rang dans l'Est.

L’entraîneur ne s’en fait pas trop avec ces prédictions.

Ils se basent sur quoi pour dire ça?, a-t-il commenté. Parce qu’on a beaucoup de nouveaux joueurs? Une équipe qui est jeune? On n’a pas de star? Moi, je commence? Pas de souci avec ça, sincèrement.

Moi, je veux que tout soit clair avec mes joueurs relativement à ce qu’on veut mettre en place et après, chaque match est une différente histoire.

Le meilleur buteur de la dernière saison, Romell Quioto, est de retour, mais les trois qui le suivaient dans la liste marqueurs ont quitté (Maximiliano Urruti, Bojan Krkic et Saphir Taïder).

Le plus gros investissement de l'intersaison a été l'acquisition du milieu de terrain offensif Djordje Mihailovic, un jeune Américain de 22 ans.

En défense, le CF Montréal mise aussi beaucoup sur Kamal Miller, 23 ans, un solide jeune joueur de l’équipe canadienne.

Retrouver ses vieux rivaux

C’est tout un test qui attend la jeune équipe montréalaise lors du match d’ouverture. Le Toronto FC s’est déjà donné un élan en atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions de CONCACAF, en battant Leon, champion mexicain, mercredi.

L’an dernier, les Torontois avaient remporté trois des quatre confrontations contre l’équipe qu’on appelait l’Impact. Le Toronto FC compte sur un nouvel entraîneur, Chris Armas, qui était auparavant avec les Red Bulls de New York.

Armas voudra certainement instaurer le style de jeu combatif, typique des Red Bulls. C’est ce que Nancy a noté lors du match contre l’équipe mexicaine mercredi. Le jeune entraîneur montréalais s’attend à une pression constante du Toronto FC.

Plus ils vont nous presser, plus on doit être en contrôle émotionnel , a-t-il dit.

Le challenge que j’ai donné aux joueurs, c’est de bien sûr respecter Toronto, mais en même temps, on sait qu’ils vont nous presser. Qu'est-ce qu’on peut faire pour éviter leur pression et essayer d'avoir un peu de maîtrise par rapport à ça? Parce que si on ne fait que rendre le ballon à Toronto, c’est ce qu’ils veulent, ça va être extrêmement difficile.