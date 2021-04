Le Grand Prix du Canada annulé

La santé publique du Québec avait donné le feu vert pour un événement à huis clos, mais à certaines conditions. Parmi elles, s'assurer que les risques de propagation étaient réduits au minimum. Or, selon nos informations, la santé publique de Montréal estime que le fait de regrouper environ 2500 personnes sur le circuit Gilles-Villeneuve représente un risque.

D'abord, les participants venant de l'étranger auraient dû être exemptés d'une quarantaine obligatoire. Ottawa est resté muet sur cette question et a renvoyé la balle dans la cour de la santé publique de Montréal qui juge que cela représente un risque.

Une bulle sanitaire risquée

La formule 1 proposait une bulle sanitaire pour les membres des écuries. Elle prévoyait louer des hôtels exclusifs, utiliser des transports privés et faire des tests réguliers pour les 1300 personnes liées directement à la F1. Des doutes ont toutefois été soulevés sur l'imperméabilité de cette bulle sanitaire.

De plus, la présence d'environ un millier de bénévoles à l'extérieur de cette bulle, mais en contact fréquent avec les participants à la course, représentait un problème.

Devant toutes ces embûches, la santé publique de Montréal estime qu'il est préférable d'annuler la course

Quel avenir?

L'annulation du Grand Prix pour une deuxième année de suite soulève des doutes sur la survie de l'événement.

Le contrat prévoit la tenue de la course jusqu'en 2029, mais certains, le premier ministre François Legault en tête, craignent que les annulations soient considérées comme une rupture de contrat par la F1.

Selon nos informations, le gouvernement du Québec continue les discussions pour garantir la présentation de l'événement au cours des prochaines années.

La question fondamentale, c'est de voir comment, si le Grand Prix est cancellé, je dis bien si, comment on peut s'assurer de pérenniser le Grand Prix jusqu'en 2029, a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation. C’est l’événement touristique le plus important au Canada.

Au final, quelle que soit la décision, si ça devait se concrétiser que le Grand Prix n’est pas à Montréal cette année, autant M. Fitzgibbon, autant le promoteur, M. Dumontier, moi-même et l’ensemble des partenaires, ce sur quoi on travaille, c’est que le Grand Prix continue de se tenir à Montréal. On veut pérenniser notre relation avec le Grand Prix du Canada , a ajouté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le promoteur François Dumontier a indiqué à Radio-Canada qu’il n’accorderait pas d’entrevue sur le Grand Prix du Canada tant qu’il n’y aura pas confirmation de son annulation par les autorités gouvernementales.