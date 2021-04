Les Raptors à un match des Bulls et de la 10e position

OG Anunoby a inscrit 22 points, deux de plus que Pascal Siakam.

Malachi Flynn a cumulé 16 points et 7 passes.

Le Montréalais Khem Birch a récolté 14 points, égalant ainsi un sommet personnel.

Chris Boucher, lui aussi de la métropole, a fourni 12 points. Il a aussi obtenu 12 des 54 rebonds des Raptors, un sommet pour l'équipe cette saison.

En plus de stopper une série de deux revers, Toronto (22-34) s'est approché à un match des Bulls et du 10e rang dans l'Est, dans la course au tournoi de qualification.

Les Bulls ont été vaincus 115-106 à la maison, par le Magic d'Orlando

Les Raptors composaient avec plusieurs absents dont Kyle Lowry, au répit dans un deuxième match de suite.

Fred VanVleet purgeait une suspension d'un match, en lien à une échauffourée contre les Lakers.

DeAndre' Bembry et Gary Trent fils manquaient aussi à l'appel, ennuyés à l'arrière de la cuisse et à la cheville, respectivement.

Paul Watson était toutefois de retour après 11 matches à l'écart, en lien aux protocoles de la ligue durant la pandémie.

Il a eu son mot à dire dans le résultat, inscrivant 9 points.

Les Raptors vont rejouer vendredi soir à Tampa, contre le Magic.

Derrick White a mené les Spurs avec 25 points, deux de plus que le réserviste Patty Mills.