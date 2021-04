Legault recule; le port du masque ne sera pas obligatoire au golf

Au cours des derniers jours, plusieurs personnes sont revenues sur l'obligation du port du masque à l'extérieur. L'objectif de cette mesure, c'est d'empêcher la transmission du virus quand des personnes d'adresses différentes restent à moins de deux mètres. [...] Dans une situation où on est certain de toujours rester à plus de deux mètres, comme par exemple le tennis ou le golf, ou assis dans un parc, il n'est pas nécessaire de porter le masque , a-t-il écrit dans un message publié sur Facebook.

Plus tôt dans la journée, le président de la Table de concertation de l'industrie du golf du Québec, Jean-Pierre Beaulieu, avait déclaré dans une lettre ouverte que le port du masque en tout temps pendant la pratique du golf cause un préjudice extrême non seulement aux clubs de golf, mais d'abord et avant tout auprès des golfeurs .

Les doléances de Beaulieu et du président de l'Association des clubs de golf du Québec, Martin Ducharme, ont donc été entendues.

Nous sommes extrêmement soulagés. Nous en sommes presque à fêter la victoire. Présentement, ce qu'on partage auprès de nos gestionnaires, c'est qu'on conserve le protocole de 2021, et on verra les ajustements qu'on aura à apporter , a dit Ducharme.

Il a ajouté qu'une réunion est prévue jeudi matin afin de déterminer quels seront ces ajustements, puisque l'ACGQ recommandait déjà à ses membres que sa clientèle porte le masque du stationnement au vert de pratique, en passant par le chalet.

Ducharme a ainsi rappelé qu'un protocole sanitaire strict est imposé dans les divers clubs de golf du Québec depuis le 20 mai 2020, date de la réouverture des clubs de golf de la province, et qu'aucune éclosion n'a été rapportée dans les clubs membres depuis ce temps.