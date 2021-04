Bo Bichette propulse les Blue Jays à la victoire contre les Yankees

Bo Bichette a claqué son deuxième circuit du match en fin de 9e manche et les Blue Jays de Toronto ont battu les Yankees de New York 5-4 à Dunedin, en Floride.

Bichette avait frappé un premier circuit en solo lors de la troisième manche pour donner une avance de 3-1 aux Torontois. Le joueur d’arrêt-court des Jays a fini sa journée de travail avec trois coups sûrs en cinq, deux points produits et deux points comptés. Il présente une moyenne de ,327 depuis le début de la saison.

Les releveurs des Blue Jays ont eu un gros mot à dire dans cette victoire. Trent Thornton, Anthony Castro et Rafael Dolis ont blanchi les Yankees, n’accordant qu’un coup sûr et un but sur balles en cinq manches. Dolis a récolté sa première victoire de la saison.

Du côté des Yankees, Aaron Judge a imité Bichette avec deux circuits en solo. Les deux joueurs ont quatre longues balles depuis le début de la saison.

Cette victoire permet aux Jays (6-6) de remporter la série de trois matchs contre les Yankees (5-7) et de les devancer au classement.

Les Torontois vont maintenant disputer leurs neuf prochains matchs sur les terrains adverses. Ils commencent leur voyage avec quatre matchs à Kansas City à compter de jeudi, avant de se rendre à Boston et de revenir en Floride pour visiter les Rays de Tampa Bay.