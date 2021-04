Eugène Lapierre prêt à tenir l'Omnium Banque Nationale sans spectateurs

Le vice-président de Tennis Canada et directeur de l'Omnium Banque Nationale, Eugène Lapierre, a indiqué mercredi qu’il était prêt à présenter le tournoi montréalais à huis clos.

Lapierre a indiqué que les préparatifs allaient bon train en vue de l’événement anciennement connu sous le nom de Coupe Rogers. Prévue du 6 au 15 août, cette édition-ci risque d'être très différente des précédentes.

Une situation qui tranche avec celle du Grand Prix de F1 du Canada, dont la présentation le 13 juin est compromise par les mesures sanitaires en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Nous avons adopté un protocole sanitaire très sévère, car on ne veut pas que tous ceux qui graviteront autour du tournoi (ils seront environ 400 au total, incluant les joueuses) deviennent un facteur de propagation. Ça, c'est notre priorité , a dit Eugène Lapierre.

Nous n'avons toujours pas reçu le feu vert (de la santé publique), mais nous sommes prêts à écouter tous les conseils pour que ça ait lieu. Et nous sommes même prêts à présenter le tournoi sans spectateurs, s'il le faut. [...] De plus, il n'y aura qu'un hôtel exclusif assigné aux joueuses et à leur entourage, pour obtenir un environnement vraiment fermé, hermétique , a-t-il expliqué.

La Coupe Rogers de 2020, tant à Montréal (dames) qu'à Toronto (messieurs), a été annulée en raison de la COVID-19, entraînant une perte sèche de 16 millions de dollars pour Tennis Canada pour le développement de l'élite canadienne.