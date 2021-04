Dix personnalités racontent leurs commotions cérébrales

Un nouveau livre recueille les témoignages de personnalités sportives, mais aussi du milieu artistique, qui ont subi des commotions cérébrales. On y retrouve, entre autres, les histoires d’Alexandre Despatie, de Sébastien Toutant, de Marianne St-Gelais, mais aussi d’Élyse Marquis et d’Isabelle Richer.

Dans cet ouvrage, les scientifiques Véronik Sicard, William Archambault et le Dr Dave Ellemberg en profitent pour expliquer, analyser ou vulgariser ce que ces personnalités ont vécu.

Notre collègue à Radio-Canada Sports Diane Sauvé est aussi coautrice de ce livre.

Nous en avons discuté avec le coauteur William Archambault, doctorant dans le laboratoire des neurosciences du développement, de l’exercice et de la vision de l’Université de Montréal et chargé de cours à l’Université McGill.

Q. Vous êtes un spécialiste des commotions cérébrales, qu’est-ce qui vous a marqué ou que vous avez remarqué en participant à ce livre?

R. Ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que, autant il y a beaucoup plus d'informations partagées que la science évolue et que l’on s'améliore sur les commotions cérébrales, autant les gens qui nous ont partagé ces histoires-là n'étaient pas au courant de tout.

Ils connaissaient quelques bribes ici et là, ça variait beaucoup selon leur propre expérience, du genre d'entourage qu'ils avaient. Oui, on en sait plus. Mais en même temps, l'information ne se rend pas partout.

Moi, ça m'a fait réaliser qu'on n'est pas tous égaux face aux commotions.

Q. Même si l’on en parle plus depuis quelques années, comme ce n’est pas visible une commotion cérébrale, ça reste mystérieux pour beaucoup de gens?

R. Certainement. Je trace beaucoup de parallèles entre les commotions cérébrales et les problèmes de santé mentale. Parce qu’ils ont cette caractéristique d'être invisibles. Il y a encore beaucoup de stigmas sur la santé mentale, les gens qui souffrent de dépression, d'anxiété ou de schizophrénie, des fois, ils se font dire que c'est juste dans leur tête. Les gens avec des commotions cérébrales, c'est la même chose. Ils entendent le même genre d'incompréhension.

Je pense au chapitre de Heidi Hollinger, ses enfants avaient de la difficulté à comprendre pourquoi leur mère avait moins d'énergie et ne pouvait pas s'occuper d'eux. Ça montre à quel point c'est difficile pour les autres de comprendre. C'est aussi difficile pour ceux qui le vivent même de le comprendre. C'est encore clairement mystérieux pour nous les scientifiques et les experts, alors j'imagine à quel point ce l'est pour les autres.

Q. Les témoignages montrent les ressemblances, mais aussi que chaque humain peut vivre sa commotion différemment.

R. J'espère que c'est ça que notre livre va pouvoir illustrer. Nous, on dit que chaque commotion est unique. Une personne A et une personne B peuvent avoir des commotions chacune et ce sera différent.

Même la personne A, qui fait une commotion en 2020 et qui en refait une en 2022, la deuxième commotion sera différente de la première. Littéralement, chaque commotion est différente.

Q. De pouvoir analyser ou expliquer des cas précis de personnalités sportives ou artistiques, cela aide-t-il votre travail de vulgarisation?

R. C’est sûr que ça aide. On va rejoindre un public plus large. Il y a beaucoup d'accent sur les commotions dans le sport. Il y a beaucoup plus de risques et l’on en entend beaucoup parler à cause de la popularité des joueurs de hockey ou de football. Mais il y a beaucoup de commotions dans d'autres sports moins populaires.

D'aller chercher des artistes, des gens du milieu culturel ou journalistique, ça vient montrer que ça touche tout le monde. Autant l'athlète du dimanche, qui joue dans sa ligue de hockey cosom, ou la personne qui jogge ou qui marche avec son chien. J'ai entendu quelqu'un qui a fait une commotion parce que son chien s'est mis à courir après quelque chose, la personne a trébuché et s'est cogné la tête. Ce n'était pas une personne très sportive. Ça démontre que ça peut arriver à n'importe qui.

On ratisse plus large, on démocratise le stigma un peu, dans le sens que ce n'est pas juste les sportifs qui ont ça, ça peut être n'importe qui.

Q. On a fait du chemin du point de vue scientifique, mais en reste-t-il à faire?

R. C'est la beauté de la recherche. Chaque fois qu'on répond à une question en recherche, tu es censé en avoir des dizaines d'autres qui apparaissent. On n'est jamais censé arriver au bout de ça, c'est ça la science.

C'est le progrès constant. Ensuite, c'est d'y mettre notre énergie. Ce genre de témoignage, je pense, ça vient chercher une partie de la recherche qui est de la recherche qualitative et qui est plus importante pour les sciences sociales. Dans le domaine médical, on est beaucoup plus dans les chiffres et les trucs objectifs.

On aurait à gagner à aller regarder du côté des expériences pour nous donner des hypothèses : O.K. Il y a peut être cet aspect-là que l'on a sous-évalué, les gens nous en parlent, ça n'apparaît pas sur nos moniteurs, peut-être que l'on pourrait créer de nouveaux outils pour mesurer ça.

Q. Donc, il y a un mélange de témoignages, des analyses scientifiques et aussi quelques conseils. Est-ce que l’on peut définir le livre comme ça?

R. On a laissé les personnalités parler de leurs expériences. On leur a demandé de nous partager leurs trucs, leurs astuces, les types de traitements auxquels ils ont eu accès. C'est sûr que nous, avec mes collègues Véronik (Sicard), et le Dr Dave Ellemberg, on est venu apporter des nuances. Par exemple, Simon Gagné mentionne qu'il a fait de la thérapie par chambre hyperbare. C'est comme une espèce de mini sac de couchage et ça augmente la pression dans cet environnement-là pour avoir un plus haut taux d'oxygénation.

Ce sont des machines qui coûtent des fortunes, Monsieur et Madame Tout-le-Monde n'ont pas accès à ça. C'est là que l'on vient apporter des nuances, oui. Ils ont accès à des choses que la plupart des gens n'ont pas les moyens de se payer.

Mais il y a aussi la science qui n'est pas certaine, parce que justement, il n’y a pas beaucoup de gens qui ont eu accès à ces traitements-là. Ce n’est pas sûr que ça fonctionne pour tout le monde, mais c'est important de dire qu'il y a des choses qui s'essayent et qu’il y a peut-être des pistes. Ces technologies-là vont se démocratiser et celles qui vont fonctionner selon des critères scientifiques, on va pouvoir les recommander. Pour les autres, on va dire : Bon essai, mais meilleure chance la prochaine fois.

Q. Dans la description du livre, on peut y lire le mot espoir. Est-ce un aspect important à souligner pour vous que l’on peut se remettre d’une commotion cérébrale?

R. C'est sûr! Il y a comme deux catégories, ceux qui sont les nouveaux, ceux qui n'avaient jamais fait de commotion avant. Ils n’ont pas vraiment d'expérience avec ça et il y a beaucoup d’inconnus. On entend parler des cas les plus graves, mais c'est une minorité, la plupart des cas ne sont pas aussi graves. Mais ils sont importants quand même. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ne savent pas trop le bout du tunnel il est où. Ça peut leur donner de l'espoir.

La deuxième catégorie, c'est la minorité de gens qui ont la malchance d'avoir des commotions plus compliquées, des complications qui durent plus longtemps. Eux, ils se trouvent anormaux. Ils se disent : Je connais une autre personne qui a guéri en trois, quatre jours. Et moi, ça fait trois ou quatre semaines et je ne suis pas correct. Qu'est-ce qui se passe avec moi?

Il y a beaucoup d'incertitudes là aussi et l’on espère leur donner de l'espoir. Il y en a pour qui c'est plus long, il y en a pour qui c'est plus court, ils sont tous uniques. Il faut juste prendre soin de soi. Et après, le reste, on ne le contrôle pas nécessairement.

Le livre Commotions cérébrales : dix personnalités témoignent, des scientifiques expliquent. Photo : Courtoisie : Flammarion

Commotions cérébrales : dix personnalités témoignent, des scientifiques expliquent

Flammarion Québec, 2021