Le Canadien avec Joel Armia contre les Flames

Il a seulement ressenti des courbatures pendant quatre ou cinq jours , et il a aussi évité que le virus se propage dans le vestiaire du Canadien.

Vingt-quatre jours après son test positif, l'attaquant est prêt à effectuer un retour au jeu, mercredi soir, face aux Flames de Calgary.

Je me suis bien senti pendant la majorité du temps, a dit Armia en revenant sur sa bataille contre la COVID-19 en visioconférence. Je me suis surtout ennuyé de jouer des matchs.

Je pense qu'à ma première journée de retour à l'aréna, j'ai souri pendant toute la journée.

Le Finlandais de 26 ans a précisé qu'il avait été infecté par le variant britannique du coronavirus.

Son test positif a forcé l'arrêt des activités du CH pendant une semaine.

Jesperi Kotkaniemi a été le seul autre membre de l'équipe à se soumettre au protocole de la LNH lié à la COVID-19, par mesure préventive en raison de contacts rapprochés avec Armia. Kotkaniemi n'a toutefois pas raté d'action lors de la reprise des activités du Tricolore.

Armia a dû suivre un long programme de remise en forme une fois que les médecins lui ont donné le feu vert pour reprendre l'entraînement.

Nous étions préparés à cette éventualité, a souligné l'entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme. Nos responsables de la performance sportive sont en communication avec des gens qui travaillent dans d'autres sports. Ils ont discuté de la façon de préparer un joueur à revenir de façon sécuritaire et de manière à augmenter l'intensité et la durée du travail pour le ramener à 100 % au niveau du conditionnement et de la force, tout en s'assurant que la maladie n'ait pas d'effets négatifs sur la santé du joueur.

Ducharme a affirmé qu'Armia se sentait de retour à 100 % et prêt pour la dernière ligne droite de la saison.

En 24 rencontres depuis le début de la campagne, il a récolté cinq buts et cinq aides. Il a également été ennuyé par une commotion cérébrale en début de saison.

Par ailleurs, le gardien Carey Price a également patiné avant l'entraînement matinal. Il a reçu des tirs de Ben Chiarot qui se prépare aussi à un retour au jeu.

C'est donc dire que Jake Allen disputera un cinquième match de suite.