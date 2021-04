Rentrée réussie pour Nadal et Djokovic à Monte-Carlo

L’Espagnol, 3e tête de série et 12 fois tenant du titre dans la principauté, a sèchement défait l'Argentin Federico Delbonis 6-1 et 6-2 au second tour.

J'ai fait un match solide. Rien d'extraordinaire, mais rien de mauvais. Juste un match solide, un bon début. Je pense avoir fait ce qu'il fallait , a dit le Majorquin.

En huitièmes de finale, Nadal sera opposé au Bulgare Grigor Dimitrov (no 14). Et cette fois, il s'attend à un match plus corsé.

Nadal n'avait plus joué depuis son élimination en quarts de finale des Internationaux d'Australie, tournoi durant lequel son dos l'avait fait souffrir.

Oui, je me sens bien, a-t-il confirmé. Je me suis bien entraîné ces trois, quatre dernières semaines et, honnêtement, je me sens en forme. Je peux gagner, je peux perdre, je peux jouer mieux ou moins bien. Mais physiquement et mentalement, je suis content d'être sur le circuit.

Nadal s'était entraîné dimanche avec le Russe Daniil Medvedev, déclaré positif à la COVID-19 mardi et exclu du tournoi. Le roi de la terre battue a indiqué qu'il ne craignait aucunement d'avoir contracté le virus.

Ça ne m'a pas inquiété parce que je me suis entraîné avec lui, mais je n'ai jamais été près de lui. Je me suis surtout senti désolé pour lui. Je ne me suis jamais trouvé à moins de quatre mètres de lui, sauf à la fin de la journée, une seconde pour le remercier.

De son côté, Novak Djokovic a aussi salué son retour sur la terre battue avec une victoire franche de 6-4 et 6-2 contre l'Italien Jannik Sinner.

Le favori du tournoi, sacré deux fois sur le Rocher, a été confronté à un défi de taille à son premier match officiel depuis la conquête de son neuvième titre aux Internationaux d'Australie. Il l'a cependant relevé avec brio pour accéder du même coup au troisième tour et pour porter sa fiche cette saison à 10-0.

Après avoir été brisé tôt dans la rencontre, il a remporté quatre jeux d'affilée pour prendre l'ascendant.

Sinner, finaliste au Masters de Miami et 22e au classement de l’ATP, a sauvé deux balles de match, mais il s'est souvent retrouvé en position précaire à cause des vigoureux coups droits et des amortis imparables du Serbe. Le joueur de 19 ans a finalement plié l'échine après avoir commis une double faute, et Djokovic a couronné sa victoire avec 20 coups gagnants.

Je me suis senti bien, a confirmé le Serbe. Je pense que "solide" est le bon terme pour définir ma performance.

Je sais que je peux toujours faire mieux. Je travaille pour jouer à un niveau encore plus élevé qu'aujourd'hui. Mais je dois être satisfait parce que le tirage au sort m'avait réservé un adversaire compliqué au premier tour. Sinner est en forme et frappe très bien la balle , a-t-il ajouté.

L’Italien Fabio Fognini (no 15), champion en titre, a aussi accédé au troisième tour après avoir éliminé l’Australien Jordan Thompson en deux manches identiques de 6-3.

Le Masters de Monte-Carlo est de retour au calendrier cette saison, même s'il se déroule à huis clos en raison de la pandémie.

Autres résultats de second tour :