Anthony Mantha marque à son premier match avec les Capitals

Anthony Mantha a inscrit deux points et Alexander Ovechkin a marqué le 728e but de sa carrière dans une victoire de 6-1 des Capitals contre les Flyers de Philadelphie, mardi soir, à Washington.

Les Capitals, premiers de la Division est, ont été parfaits en trois occasions d’avantage numérique.

Mantha, acquis en échange de Jakub Vrana, Richard Panik, un choix de premier tour et un choix de deuxième, n’a pas mis de temps à faire bonne impression.

Il a préparé un but de Tom Wilson en première période, puis il a battu Brian Elliott d’un lancer vif.

Après le match, l’attaquant québécois a dit que son premier point lui a permis de se sentir à l’aise. Je ne pouvais pas demander mieux pour mon premier match. Quand une équipe fait votre acquisition, vous voulez paraître le mieux possible. Je crois que ce soir c’était un bon pas dans la bonne direction.

Ovechkin a marqué son 22e but de la saison en troisième période. Il est maintenant à trois filets de Marcel Dionne et du cinquième rang dans l’histoire de la LNH.

Philadelphie, qui a liquidé plusieurs actifs à la date limite, a eu l’air d’une équipe prête pour la fin de la saison. Ce n’était pas assez bon , a dit Elliott, qui a cédé six fois sur 32 lancers. On s’est fait battre dans tous les aspects du jeu. Ils ont connu un bon match, et pas nous.

Conor Sheary a marqué un but et en a préparé deux autres. Ilya Samsonov a réalisé 29 arrêts pour signer sa 10e victoire cette saison.