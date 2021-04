Johnny Gaudreau tranche en prolongation et les Flames battent les Maple Leafs

Johnny Gaudreau a dénoué l'impasse dès la 36e seconde de la prolongation et les Flames de Calgary ont défait les Maple Leafs de Toronto 3-2, mardi soir.

Gaudreau a accepté une passe d'Elias Lindholm et il a déjoué David Rittich pour inscrire son 15e but de la campagne. Le petit attaquant a aussi obtenu une mention d'assistance.

Lindholm a obtenu un but et une aide alors que Juuso Valimaki a touché la cible une fois pour les Flames, qui ont remporté le neuvième et dernier match entre les deux formations. Jacob Markstrom a bloqué 24 lancers.

L'ailier des Flames Milan Lucic a disputé un 1000e match en carrière dans la LNH. Il a préparé le but de Valimaki et il a jeté les gants une fois.

Zach Hyman a inscrit un but et une assistance tandis qu'Alexander Kerfoot a ajouté un but pour les Maple Leafs, qui ont encaissé un deuxième revers de suite. John Tavares a amassé deux aides.

Rittich, qui est passé des Flames aux Maple Leafs dimanche, a stoppé 25 des 28 rondelles dirigées vers lui.