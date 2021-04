Évelyne Viens marque un 2e but en deux matchs pour le Canada

Évelyne Viens et Nichelle Prince ont profité d’erreurs de la défense adverse, et le Canada a muselé l’attaque anglaise pour remporter le match. Tout ça sans leur capitaine Christine Sinclair, qui s’est blessée dans le match de vendredi contre le pays de Galles.

Viens avait également marqué vendredi contre les Galloises. L’attaquante de 24 ans de L’Ancienne-Lorette joue pour le NJ/NY Gotham FC dans la NWSL.

Radio-Canada Sports est le diffuseur francophone national de la NWSL. Consultez notre horaire de webdiffusion pour ne rien manquer.

Les Canadiennes, 8es au classement de la FIFA, ont déclassé les Anglaises, 6es, qui jouaient pourtant à domicile.

D’avoir une victoire par blanchissage contre l’Angleterre, c’est très difficile , a dit l’entraîneuse-chef Bev Priestman, qui a travaillé avec la sélection anglaise dans le passé.

Quand j’ai obtenu ce poste, il fallait marquer plus de buts et en donner moins. Dans cette séquence, nous avons marqué cinq buts, nous n’en avons pas accordé, alors je suis vraiment heureuse du résultat. Ça montre que nous avons fait un pas dans la bonne direction.

Les buts sont arrivés au début et à la toute fin du match. Janine Beckie a poussé le jeu dans la surface de réparation anglaise et a passé le ballon à Viens. Celle-ci a hésité un instant puisqu’elle était hors jeu. La défenseuse Demi Stokes a pris le ballon et tenté de le passer à sa gardienne, mais Viens s’est frayée un chemin devant elle pour pousser le ballon hors de portée de la gardienne Carly Telford.

La gardienne auxiliaire Karen Bardsley a mis trop de temps à se débarrasser d’un ballon après une passe d’une défenseuse. Prince a touché la cible dans les derniers instants du match.