Félix Auger-Aliassime éliminé dès le premier tour à Monte-Carlo

La première victoire du trio Félix Auger-Aliassime, Toni Nadal et Frédéric Fontang devra attendre au moins jusqu’au tournoi de Madrid.

Le Québécois a été éliminé mardi dès le premier tour du Masters de Monte-Carlo par Cristian Garin, 16e tête de série, en deux manches de 6-7 (3/7) et 1-6.

Le joueur de 20 ans semblait pourtant en pleine maîtrise lors de la reprise du match interrompu par la pluie lundi. Le Québécois était en avance 5-2. Après avoir laissé filer quatre balles de manche, il a vu son rival s’imposer au bris d’égalité.

Le Chilien, 24e au classement de l'ATP et spécialiste de la terre battue, a poursuivi sa domination en deuxième. Il a remporté 11 des 13 derniers jeux du match, séquence au cours de laquelle il a brisé trois fois le service d’Auger-Aliassime.

J'ai eu des balles de manche à 5-2 et à 6-5, a expliqué Auger-Aliassime en point de presse. C’est dur parce que j’ai eu les occasions de gagner la manche et je ne l'ai pas fait. C’était frustrant et difficile d’avoir perdu la manche initiale. Après, les choses se sont compliquées.

Auger-Aliassime a réussi 15 coups gagnants, mais a surtout commis 45 fautes directes, dont 28 du coup droit. Il n’a profité que d’une seule des six balles de bris offertes.

Sa confiance a encore une fois semblé s’effriter lors des moments de tension.

Je sens que je peux bien jouer, mais des fois, je joue moins bien, a ajouté le Québécois. Je dois juste continuer à m’améliorer et les résultats vont venir ensuite. Je sens que je joue bien et que je m’entraîne bien. Mais après, je veux avoir des résultats dans de gros tournois et avancer dans les classements.

Je veux continuer à avancer, parce que je suis autour du 20e rang depuis un an et demi, deux ans.

Si son premier tour de piste en simple accompagné de Toni Nadal a été de courte durée, il estime que leur association est quand même partie du bon pied.

Ça se passe bien, la communication est bonne et on travaille bien, a dit Auger-Aliassime. Tout le monde s’entend bien, donc il faut continuer parce qu’il y a du travail à faire. Je dois m’améliorer et c’est un cheminement.

C’est la deuxième fois en trois affrontements que le 21e mondial s’incline devant Garin, vainqueur du tournoi de Santiago plus tôt cette saison.

Auger-Aliassime a toutefois atteint le deuxième tour en double avec son partenaire polonais Hubert Hurkacz.

Autre résultats du jour

Simple messieurs - Premier tour :

Jannik Sinner (ITA) bat Albert Ramos (ESP) 6-3, 6-4

Daniel Evans (GBR) bat Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-7 (11/13), 6-2

Hubert Hurkacz (POL/no 13) bat Thomas Fabbiano (ITA) 6-3, 3-6, 6-3

bat Thomas Fabbiano (ITA) 6-3, 3-6, 6-3 Marco Cecchinato (ITA) bat Dominik Koepfer (GER) 6-4, 6-3

Lorenzo Sonego (ITA) bat Márton Fucsovics (HUN) 6-3, 6-4

Alexei Popyrin (AUS) bat Pablo Andújar (ESP) 0-6, 6-2, 7-6 (7/3)

Lucas Pouille (FRA) bat Guido Pella (ARG) 6-3, 6-4

Salvatore Caruso (ITA) bat Lucas Catarina (MON) 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 6-3

Roberto Bautista (ESP/no 9) bat Taylor Fritz (USA) 6-2, 7-5

bat Taylor Fritz (USA) 6-2, 7-5 Grigor Dimitrov (BUL/no 14) bat Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 6-4

bat Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 6-4 Jérémy Chardy (FRA) bat Alexander Bublik (KAZ) 6-4, 0-6, 7-5

Federico Delbonis (ARG) bat Adrian Mannarino (FRA) 7-5, 6-1

Casper Ruud (NOR) bat Holger Rune (DEN) 6-2, 6-1

Karen Khachanov (RUS) bat Laslo Djere (SRB) 6-4, 6-1

Pablo Carreño (ESP/no 12) bat Stefano Travaglia (ITA) 7-5, 7-6 (7/4)

bat Stefano Travaglia (ITA) 7-5, 7-6 (7/4) Fabio Fognini (ITA/no 15) bat Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2, 7-5

bat Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2, 7-5 Filip Krajinovic (SRB) bat Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-1, 2-0 (abandon)

Simple messieurs - Deuxième tour :