Dix joueurs des Canucks de retour sur la glace

Les joueurs savaient qu'ils risquaient de contracter le virus pendant la saison , dit-il, mais ils ne s'attendaient pas à voir leur partenaire amoureux ou leurs enfants tomber malades.

Quand ton enfant ou ta conjointe enceinte attrape le virus, c'est là que c'est devenu vraiment épeurant , a déclaré Pearson, dont le nom apparaît toujours sur la liste de protection de la ligue contre la COVID-19.

En tout, 22 joueurs des Canucks et quatre employés du personnel d'entraîneurs ont reçu un test positif depuis le 30 mars dernier. Huit matchs, prévus entre le 31 mars et le 14 avril, ont dû être déplacés.

C'est un variant du COVID-19 qui se serait propagé comme un feu de brousse dans l'entourage de l'équipe.

Mais les effets de l'éclosion commencent finalement à s'estomper.

Travis Hamonic a vu son nom être retiré du protocole de sécurité, réduisant à 18 le nombre de joueurs toujours sur la liste.

Lundi, l'organisation a reçu de la ligue l'autorisation nécessaire pour rouvrir l'accès à ses installations. Le directeur général Jim Benning a spécifié que dix joueurs ont profité de l'occasion pour retourner sur la glace.

Certains se sentent vraiment bien et sont prêts à revenir au jeu , a-t-il déclaré. D'autres ressentent encore certains effets de la maladie.

Il ajoute que son entraîneur-chef, Travis Green, prend du mieux chaque jour. Il espère qu'il puisse retourner derrière le banc rapidement. Les Vancouvérois doivent renouer avec l'action vendredi, face aux Oilers.

Les Canucks présentaient un dossier de 16-18-3 avant de voir leur saison être interrompue par une éclosion de COVID-19. Photo : usa today sports / John E. Sokolowski

Pour Pearson, il s'agira d'un premier match depuis le 17 mars. Avant l'interruption de la saison, le 24 mars, l'attaquant était déjà tenu à l'écart du jeu en raison d'une blessure à la jambe. J'ai hâte de jouer à nouveau et de voir les gars, d'interagir avec eux, et pas seulement via messages textes.

C'est un défi de tous les instants qui attendent Pearson et ses coéquipiers, à partir de vendredi. La troupe de Travis Green jouera 19 matchs en 30 soirs.

À six reprises, le club disputera deux matchs en moins de 24 heures lors de cette séquence effrénée.

De nouveaux venus prendront part à ce défi. Lors de la date limite des transactions, Jim Benning a fait l'acquisition du joueur de centre des Blackhawks Matthew Highmore, en retour d'Adam Gaudette.

Les Canucks ont également laissé partir Jordie Benn, obtenant en échange l'arrière Madison Bowey des Blackhawks.