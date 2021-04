Montréal s’attend à une décision mardi sur le Grand Prix du Canada

En entrevue au Téléjournal 18h, Valérie Plante a indiqué que tout dépendra de la décision que prendra la Santé publique.

Ça se jase maintenant, je vous dirais, depuis ce matin, les téléphones se font aller... On verra ça demain.

La santé publique va nous dire si on peut tenir l’événement. Si c’est oui, il y a toute cette logistique autour de la quarantaine des équipes qui passent d’un pays à l’autre, il faut qu’elles soient en quarantaine et il y a des coûts reliés à ça.

Ce sont ces coûts que la Ville de Montréal serait appelée à défrayer, du moins en partie. Selon les informations du quotidien La Presse, ce serait 6 millions de dollars qui seraient demandés à la Ville - et la course serait possiblement tenue à huis clos

[Cet argent] n’est pas pour permettre à la F1 de faire du profit. Ceci étant dit, si la raison est bonne, il faut quand même se questionner en tant que bailleur de fond si on a de l’argent à mettre là-dedans.

On est bons joueurs, on travaille avec les autres gouvernements, mais moi, je ne peux pas faire de déficit, a expliqué Plante. Mes besoins en itinérance et en habitation sont énormes.

En raison de la pandémie, tous les événements de grande envergure ont dû être annulés dans la dernière année, y compris le Grand Prix. En décembre dernier, plusieurs détenteurs de billets attendaient encore d’avoir un remboursement.

La mairesse Plante a cependant assuré que la Formule 1 fait partie des plans de Montréal, même si la course en 2021 venait à être reportée. Il n’est pas question de rayer la course du championnat à long-terme.