Les Twins, les Timberwolves et le Wild du Minnesota reportent leurs matchs de lundi

Les Twins, les Timberwolves et le Wild du Minnesota ont tous reporté leurs matchs de lundi, après la mort de l’automobiliste noir Daunte Wright tué par la police dimanche soir lors d’un contrôle routier.

Par respect, à la suite des événements tragiques survenus hier à Brooklyn Center et des nouveaux développements dans cette situation en évolution, les Twins du Minnesota ont décidé qu'il était dans l'intérêt de nos partisans, de notre personnel, de nos joueurs et de notre communauté de ne pas jouer le match d'aujourd'hui , ont déclaré les Twins dans un communiqué.

Des manifestations sont prévues au centre-ville de Minneapolis, où se trouve le Target Field, domicile des Twins.

Les Twins devaient jouer contre les Red Sox de Boston. Les Timberwolves devaient affronter les Nets de Brooklyn, tandis que le Wild devait accueillir les Blues de Saint Louis.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a décrété lundi un couvre-feu dans trois comtés autour de Minneapolis. L’état d’urgence a également été décrété.

L'événement tragique d'hier, qui a coûté la vie à Daunte Wright, laisse à nouveau notre communauté dans le deuil , ont déclaré les Timberwolves dans un communiqué. Après des consultations avec la ligue et des responsables locaux et nationaux, nous pensons que reporter le match de ce soir contre les Nets de Brooklyn Nets est la meilleure décision... Les Timberwolves et les Lynx du Minnesota offrent leurs sincères condoléances à la famille de Daunte Wright.

Les responsables de la LNH ont déclaré que le match des Blues-Wild serait reporté au 12 mai.

« La décision a été prise par respect pour la communauté, à la suite de la fusillade tragique qui s'est produite à Brooklyn Center, au Minnesota, dimanche après-midi », a déclaré la ligue dans un communiqué. « La Ligue nationale de hockey présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Daunte Wright. »

Wright, un homme noir de 20 ans, est décédé dimanche quand une policière lui a tiré dessus lors d’un contrôle routier.

Le chef de la police de Brooklyn Center a dit qu'il s'agissait d’une décharge accidentelle, car la policière aurait confondu son arme avec son pistolet Taser.

Les tensions étaient déjà fortes dans la ville en raison du procès en cours de Derek Chauvin, l'ancien policier de Minneapolis accusé du meurtre de George Floyd.