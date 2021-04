Le CF Montréal vacciné pour son début de saison

C'est en ces mots que l'entraîneur-chef Wilfried Nancy a décrit la charge de travail ces prochains jours du onze montréalais au cours d'une visioconférence.

L'idée, ça va être de continuer à donner des repères aux joueurs sur comment défendre tous ensemble et surtout, sur l'état d'esprit. Ce sont de grands mots, mais le don de soi, de sortir de sa zone de confort, d'être capable de répéter des efforts pour empêcher l'adversaire d'avoir trop de temps avec le ballon, c'est vraiment ça qui m'intéresse.

Ses protégés lanceront leur saison 2021, la 10e de l'équipe en Major League Soccer (MLS), face à leurs grands rivaux du Toronto FC, samedi.

Plus précisément, Nancy souhaite voir ses joueurs rétrécir le temps que l'adversaire passe avec le ballon, en plus d'affermir leurs certitudes en possession du ballon.

On a déjà travaillé avec le ballon, on va continuer de le faire, parce qu'il faut qu'on ait plus de certitudes sur la reconnaissance du moment, a-t-il dit. On va travailler sur quoi faire quand on a perdu le ballon; offensivement, sur arriver à prendre de la vitesse.

L'entraîneur a souligné qu'il reste encore de belles luttes pour constituer son onze partant.

Ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs positions, nous avons plusieurs joueurs pour doubler ou tripler, mais il y a de la diversité à chaque position, a-t-il dit. Pour le poste d'attaquant par exemple, on a des joueurs capables de prendre de la profondeur, mais aussi des joueurs qui aiment jouer dans les pieds.

Dans les couloirs, sur les ailes, on a des dribbleurs, comme Joaquin Torres, qui a montré de bonnes choses, qui a une bonne technique, un gaucher qui aime bien entrer avec le ballon. Et on a un Erik Hurtado par exemple, qui est un joueur qui prend plus la profondeur. Au milieu de terrain, c'est la même chose.

Wilfried Nancy a ajouté qu'il profite d'une formation en santé: Lassi Lapalainen devrait obtenir incessamment le feu vert des médecins pour rejoindre le groupe. Ballou Tabla est ennuyé par de légères douleurs à l'aine, mais ça ne devrait pas l'empêcher de travailler avec le reste du groupe cette semaine. Seul Luis Binks est toujours ennuyé par une blessure et aura encore besoin de quelques semaines avant de reprendre l'entraînement.

L'entraîneur a également indiqué qu'il nommerait un capitaine au cours des prochains jours. Lors des deux matchs préparatoires disputés la semaine dernière, Nancy a tour à tour fait appel à Samuel Piette, à Ballou et à Clément Diop pour occuper ce rôle. Il étudiera avec son personnel les autres candidats pour hériter de ce poste de façon permanente. Ils sont plusieurs , a-t-il précisé.

J'ai pris la décision pour le premier match d'y aller avec les deux joueurs ayant le plus d'ancienneté au niveau du club, a noté Nancy. (Dimanche), j'ai donné le capitanat au deuxième plus ancien joueur du club : Clément Diop.

Cette semaine, on va reverra les potentiels capitaines - car il y en aura plusieurs - pour le futur.

Finalement, Nancy a indiqué que le CF Montréal avait reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 en Floride.