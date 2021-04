Le Canadien obtient Erik Gustafsson, mais perd Victor Mete

Il lui en coûte un choix de 7e tour en 2022. Les Flyers acceptent de retenir 50 % du salaire annuel de 3 millions de dollars de Gustafsson.

Le Suédois de 29 ans, un choix de 4e tour (93e au total) des Oilers d'Edmonton en 2012, a récolté 1 but et 9 aides en 24 matchs cette saison, en plus de maintenir un différentiel de -2. Capable d’apporter une contribution offensive, il a connu une saison de 60 points avec les Blackhawks de Chicago en 2018-2019.

Il a inscrit 29 buts et 100 aides en 245 rencontres dans la LNH avec les Blackhawks, les Flames de Calgary et les Flyers.

Le Canadien ajoute ainsi un deuxième défenseur en deux jours à sa formation après Jon Merrill, acquis des Red Wings de Détroit, dimanche.

Comme Merrill, Erik Gustafsson devra faire une quarantaine de sept jours à son arrivée au pays.

Mete réclamé par les Sénateurs

Placé au ballottage dimanche par le Canadien, Victor Mete a été réclamé par les Sénateurs d’Ottawa.

Les 30 autres équipes de la LNH avaient jusqu’à midi, lundi, pour s'adjoindre ses services, à défaut de quoi le CH aurait pu l’assigner à son équipe réserve ou au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Choix de 4e tour (100e au total) en 2016, le défenseur de 22 ans a récolté 3 aides en 14 matchs cette saison. En 185 matchs dans la LNH, il a réussi 4 buts et 30 aides.

Il avait été laissé de côté samedi pour le match contre les Jets de Winnipeg, perdu 5-0 par le Tricolore.

À la suite de l'entraînement de lundi, quelques heures avant le match contre les Maple Leafs, Paul Byron souhaitait que Mete ne soit pas réclamé par une autre équipe. C’est un bon défenseur, il pourrait aider plusieurs équipes.

Victor Mete Photo : Reuters / USA TODAY USPW

Une journée pleine de fébrilité

Les dates limites des échanges se suivent et ne se ressemblent pas. La dernière fois, le Canadien était loin du portrait des séries, ou du moins c’est ce que tout le monde croyait. Forcément, jouer pour une équipe qui est davantage en position de faire des ajouts allège une ambiance dans un vestiaire.

On ne sait jamais ce qui peut arriver, ce n’est pas notre travail. J’ai été dans les deux situations. C’est difficile de voir des joueurs partir, mais c’est agréable d’en voir arriver, et de renforcer l’équipe. Et c’est dans cette situation que nous sommes , a expliqué Tomas Tatar.

On est dans une position différente des années précédentes. On essaye pour les séries. On a une très bonne équipe avec beaucoup de bons joueurs. On se prépare pour le match de ce soir, c'est tout , a renchéri Byron.

Des joueurs qui arrivent, il y en a eu plusieurs récemment. Le dernier en date, Jon Merrill, a déjà joué avec Tatar à Las Vegas.

Il est gros, il a une longue portée et est très bon en défensive. Je suis très heureux de le retrouver. C’est un chic type, un gars drôle , a souligné Tatar.

Tous ces ajouts viennent gonfler les attentes et, par extension, la pression.

Je ne le sens pas personnellement, mais c’est vrai qu’avec tous ces ajouts, on sent que l’on doit performer et atteindre nos objectifs qui sont de participer aux séries et de faire des dégâts. Espérons que nous pourrons mettre tous les morceaux du casse-tête en place , a poursuivi Tatar.

Byron avec Danault et Tatar

Comme Byron le soulignait, il y a un match lundi soir, et il sera appelé à remplacer Brendan Gallagher dans le premier trio avec Phillip Danault et Tatar. Comme il était noté en nos pages, le Canadien semble à court quand son petit attaquant manque à l’appel.

Il est impossible à remplacer. Il est tellement énorme pour notre équipe. On a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de gars qui peuvent augmenter leur jeu. Ce soir, j'ai l'occasion de jouer dans son trio. C’est juste à chaque joueur de faire un peu plus, ce n’est pas juste un gars. Je pense que comme équipe, on peut monter notre niveau.

Pour Byron, c’est une saison où il aura occupé tous les sièges entre la passerelle et le premier trio. Ce sont des soubresauts d’émotions à gérer.

Un peu robotique, a-t-il confié. Chaque jour, essayer d'être le meilleur joueur que je peux être. J'ai tout vu. Je suis prêt pour tout. C'est un privilège de porter le chandail.

Le Canadien affronte les Maple Leafs pour la sixième fois cette saison. Toronto a eu le dessus à quatre reprises.