Anthony Mantha à Washington, Taylor Hall à Boston

Les Capitals ont payé un fort prix pour mettre la main sur le Longueuillois de 26 ans. Ils ont cédé les attaquants Jakub Vrana et Richard Panik, en plus d’un choix de premier tour en 2021 et d’un choix de deuxième tour en 2022.

Mantha, un attaquant de 1,96 m (6 pi 5 po) et 106 kg (234 lb), a marqué 95 buts en 302 matchs dans la LNH. Cette saison, il compte 21 points, dont 11 buts, en 42 matchs.

Choix de premier tour (20e au total) des Wings en 2013, il a signé une prolongation de contrat de quatre ans d'une valeur de 22,8 millions de dollars la saison dernière. Ses droits appartiennent donc aux Capitals jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Vrana, 25 ans, était certainement le joueur le plus convoité par les Red Wings. Comme Mantha, il a connu des saisons de 25 et 24 buts, mais il deviendra joueur autonome avec compensation à la fin de la saison.

Taylor Hall à Boston

Taylor Hall, l'un des joueurs les plus convoités à la date limite, poursuivra sa carrière à Boston.

Le natif de Calgary a été cédé par les Sabres de Buffalo en compagnie de Curtis Lazar contre Anders Bjork et un choix de second tour au repêchage.

Buffalo paiera 50 % du salaire de Hall.

Le joueur de 29 ans avait signé un contrat de 8 millions de dollars avec les Sabres. Il a une fiche de 2 buts et 17 aides en 37 parties. Il avait été le tout premier choix au repêchage de 2010.

Je crois encore en moi comme joueur. Je sais que je peux apporter quelque chose à une équipe. Je suis fébrile de me joindre à une équipe gagnante , a dit Hall.

Jeff Carter à Pittsburgh

Les Kings de Los Angeles ont envoyé l'attaquant Jeff Carter aux Penguins de Pittsburgh, dans la nuit de lundi, contre deux choix conditionnels.

Le vice-président et directeur général des Kings, Rob Blake, a expliqué que l'équipe obtiendrait un choix conditionnel de troisième tour au repêchage de 2022 et un autre de quatrième tour en 2023.

Carter joue dans la LNH depuis 16 saisons, dont les neuf dernières et un peu plus avec les Kings. Il les a aidés à remporter deux titres de la Coupe Stanley.

En 40 matchs cette saison, Carter a récolté 8 buts et 11 passes. Il quitte Los Angeles à égalité au 10e rang de l'histoire de l'équipe pour le nombre de buts. Il est 1er pour les buts en prolongation avec 11.

Foligno et Rittich à Toronto

Les Maple Leafs ont quant à eux acquis les attaquants Nick Foligno, des Blue Jackets de Columbus, et Stefan Noesen, des Sharks de San José, dans un échange à trois équipes.

Toronto envoie un choix de premier tour en 2021 et un choix de quatrième tour en 2022 à Columbus, alors que San José reçoit des Leafs un choix de quatrième tour en 2021.

Les Blue Jackets ont accepté de conserver 50 % du salaire de 5,5 millions de dollars de Foligno, alors que les Sharks gardent 25 % du salaire initial de l'attaquant de 33 ans.

Ainsi, les Maple Leafs n'auront qu'à assumer 25 % du salaire de Foligno pour le reste de la saison, soit 1,375 million. Il compte 16 points en 42 matchs cette saison et 482 en 950 rencontres dans la LNH.

Noesen, 28 ans, a joué 5 matchs avec les Sharks cette année et 12 avec le club-école de la formation californienne, le Barracuda.

Les Maple Leafs ont aussi obtenu les services du gardien des Flames de Calgary David Rittich contre un choix de troisième tour en 2022.

Les Flames retiennent 50 % du salaire de Rittich, qui écoule la dernière saison d'un contrat de deux ans.

Le gardien de 28 ans montre un dossier de 4-7-1 avec une moyenne de buts accordés de 2,90 et un taux d'efficacité de ,904 en 15 matchs cette saison. Il a également réussi un jeu blanc.

Gaudette à Chicago

Les Blackhawks de Chicago ont acquis l'attaquant Adam Gaudette des Canucks de Vancouver et reçoivent le centre Matthew Highmore.

Gaudette, 24 ans, a récolté 7 points, dont 4 buts, en 33 matchs en 2021. Highmore, 25 ans, a 2 aides en 24 matchs.

Dans un autre échange, les Hawks ont cédé l'attaquant Mattias Janmark et un choix de 5e tour en 2022 aux Golden Knights de Vegas pour obtenir deux choix : un de 2e tour en 2021 et un autre de 3e en 2022.

Janmark, auteur de 10 buts et 9 aides en 41 matchs, est en bonne position pour connaître la meilleure saison offensive de sa carrière. Il a atteint des sommets de 19 buts et 34 points en 2017-2018 avec les Stars de Dallas.

Les Blackhawks ont aussi cédé à l'Avalanche du Colorado l'attaquant Carl Soderberg, auteur de 15 points en 34 matchs cette saison. Ils obtiennent les espoirs Ryder Rolston et Josh Dickinson, deux attaquants.

Kulikov à Edmonton

Les Oilers d'Edmonton ont ajouté de l'expérience à leur défense avec Dmitry Kulikov, acquis des Devils du New Jersey contre un choix conditionnel de 4e tour en 2021.

Le Russe de 30 ans a 2 aides en 38 matchs cette saison.

Ottawa lâche du lest en défense

Les Sénateurs d'Ottawa ont aussi échangé les défenseurs Mike Reilly et Braydon Coburn dimanche soir.

Les Sénateurs ont envoyé Reilly aux Bruins de Boston contre un choix de troisième tour en 2022.

Reilly, 27 ans, a récolté 19 mentions d'aide en 40 matchs. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation cet été.

Coburn poursuivra sa carrière à New York. Les Sénateurs ont obtenu un choix de septième tour en 2022 des Islanders.

Coburn, 36 ans, a inscrit deux mentions d'aide en 16 matchs avec les Sénateurs.