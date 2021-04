Bo Bichette et les Jays écrasent les Angels

Bo Bichette a frappé deux doubles en troisième et en quatrième, a récolté cinq points produits, et les Blue Jays de Toronto ont écrasé les Angels de Los Angeles 15-1.

Randal Grichuk a frappé un double bon pour trois points en deuxième manche, et Vladimir Guerrero fils a ajouté des simples pour produire deux autres points pour les Blue Jays, qui menaient déjà 14-1 après quatre manches.

Seulement en deuxième, sept coureurs des Blue Jays ont croisé le marbre.

Josh Palacios est venu marquer en huitième manche sur un simple de Joe Panik pour porter le compte à 15-1.

Nous avions tous besoin d'un match comme celui-là , a expliqué le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo.

Steven Matz (2-0) a alloué un point et cinq coups sûrs en six manches de travail pour les Blue Jays.

Nous savons que nous avons une très bonne équipe, a dit Matz. C'est toujours plaisant de voir tout le monde s'amuser ensemble.

Anthony Rendon a obtenu un coup de circuit en quatrième manche pour inscrire le seul point des Angels dans le match.

La défaite a été portée à la fiche de José Quintana (0-1), qui est demeuré au monticule pour seulement une manche et deux tiers.

Il a alloué sept points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles.

Le gérant des Angels, Joe Maddon, a été expulsé en troisième manche pour avoir fait part de son mécontentement aux arbitres quant à l'une de leurs décisions.

C'était une soirée étrange, a admis Maddon. Ils nous ont battu proprement. C'est le genre de match que je veux jeter aux poubelles et oublier le plus rapidement possible.

Deux orages

Le début de la rencontre a été retardé de plus de deux heures en raison de la pluie.

Les préposés ont décidé de recouvrir le terrain un peu plus de deux heures avant le début de la rencontre, prévu à 19 h 07, puisque des nuages noirs provenant du golfe du Mexique se pointaient à l'horizon.

Un orage s'est ensuite abattu sur le stade de Dunedin en Floride, où les Blue Jays ont organisé leur camp d'entraînement et amorcé leur saison, forçant le Baseball majeur à repousser une première fois la rencontre d'une heure.

Puis, un deuxième orage a contraint les deux équipes à attendre une heure de plus avant de pouvoir s'affronter.

Les deux équipes se retrouvent en après-midi dimanche.

Le droitier Tanner Roark devrait être monticule pour amorcer la rencontre pour les Blue Jays. Il devrait être opposé à Alex Cobb.