Un hôtel spécial COVID-19 est prévu à Tokyo pour les athlètes

Selon l'agence Kyodo, qui a obtenu les témoignages de responsables étant au courant du projet , le comité d'organisation compte réserver 300 chambres dans un hôtel près du village olympique.

Cette mesure confirme que le comité d'organisation s'attend à ce qu'il y ait des cas positifs durant les Jeux olympiques et paralympiques.

Les Jeux olympiques et paralympiques regrouperont 15 000 athlètes venant de 200 pays, en plus des délégations, des officiels et bénévoles, et des membres des médias.

Les derniers sondages montrent que la population (sondée) ne veut pas des Jeux, à 80 %.

Après avoir annoncé que les gradins seront réservés à la population locale, le comité d'organisation doit encore déterminer la capacité maximum dans les gradins de chaque site pour garantir la sécurité des spectateurs et faire respecter les mesures sanitaires.

Moins de 1 % de la population a été vaccinée. Tokyo doit annoncer lundi des mesures plus sévères pour tenter de ralentir la propagation du virus.