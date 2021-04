Trois buts de Matthews dans un gain des Leafs face aux Sénateurs

Mitch Marner a amassé un but et trois mentions d'aide pour les Leafs qui ont remporté leurs six derniers matchs.

Matthews, pour qui il s'agissait d'un troisième tour du chapeau depuis le début de sa carrière, a aussi obtenu une mention d'aide.

L'attaquant a inscrit ses deux premiers buts en milieu de première période, à 39 secondes d'intervalle. Il a complété son tour du chapeau en toute fin de deuxième période, avec son 31e de la saison, au 1er rang de la Ligue nationale.

Matthews a désormais récolté au moins 30 buts à ses cinq premières saisons dans la LNH, tandis que Campbell détient désormais le record pour le plus de victoires pour entamer une saison, avec 11.

Les Maple Leafs ont gagné cinq des huit duels contre les Sénateurs cette saison.

Ilya Mikheyev et Zach Hyman, qui ont tous deux obtenu un but et une passe, ont complété la marque pour les meneurs dans la Division nord. Alex Galchenyuk, qui jouait sur le premier trio aux côtés de Matthews et Marner, a amassé deux aides.

Tim Stützle, Drake Batherson et Connor Brown, ont récolté un but et une passe chacun pour les Sénateurs, alors que Josh Norris et Alex Formenton ont fait mouche une fois. Brown a marqué dans une septième rencontre de suite, ce qui lui a permis d'égaler un record d'équipe.

Les Maple Leafs n'ont pas perdu en temps réglementaire depuis le 19 mars. Les Sénateurs, eux, ont perdu un quatrième match de suite.

Les Flames en feu

À Calgary, Jacob Markstrom a repoussé les 17 tirs auxquels il a fait face et les Flames de Calgary ont mis fin à une série de quatre défaites en battant les Oilers d'Edmonton 5-0, samedi.

Johnny Gaudreau et le capitaine Mark Giordano ont tous deux récolté un but et une passe pour les Flames (17-21-3), tandis que Sean Monahan, Elias Lindholm et Brett Ritchie ont marqué une fois.

Sam Bennett et Mikael Backlund ont obtenu deux passes.

Les Flames ont porté leur fiche à 3-5 contre leurs rivaux de l'Alberta cette saison.

C'était pour les Oilers (25-15-2) une quatrième joute en six soirs. Ils ont été blanchis seulement pour la troisième fois cette saison.

Edmonton a glissé au troisième rang de la division Nord, sept points derrière les Maple Leafs de Toronto et un point derrière les Jets de Winnipeg.

Mike Smith a bloqué 27 des 32 lancers dirigés vers lui pour les Oilers, qui ont perdu seulement un deuxième match en temps réglementaire à leurs 11 dernières parties.