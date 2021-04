Sans ses meilleurs pointeurs, les Raptors établissent un record offensif

En l'absence du trio de tête des Raptors, c'est le nouveau venu Gary Trent fils, acquis à la date limite des échanges contre Norman Powell, qui a pris le relais avec 44 points, un sommet personnel.

Trent fils a réussi ses cinq premiers tirs de trois points et a fini la soirée 7 en 9 à ce chapitre et 17 en 19 au total, en plus d'amasser 7 rebonds et 4 passes décisives.

Malachi Flynn a ajouté 20 points et 11 passes. OG Anunoby a amassé 15 points, un de plus que Watanabe et deux de plus que Deandre' Bembry.

Le Montréalais Chris Boucher a inscrit neuf points et le premier de ses trois blocs lui a permis d'atteindre le plateau des 100 cette saison. Boucher est au 4e rang de la NBA avec 102 blocs.

Toronto (21-32) reste dans la course à la 10e place, qui donne accès au tournoi de qualification pour les séries. Les Raptors sont à deux matchs des Bulls de Chicago, qui détiennent le dernier billet présentement.

Dimanche soir, les Raptors vont rendre visite au Canadien RJ Barrett et aux Knicks, à New York.

Kyle Lowry était absent à nouveau, ennuyé au pied droit. L'entraîneur Nick Nurse a toutefois espoir de pouvoir compter sur lui au Madison Square Garden. Lowry ratait un sixième match d'affilée, samedi.

Blessé à la hanche gauche, Fred VanVleet ratait un quant à lui un quatrième match d'affilée alors que Pascal Siakam a obtenu une soirée de repos..

Avant la rencontre, Toronto a annoncé avoir mis sous contrat le Montréalais Khem Birch, qui pourrait jouer ses premières minutes avec les Raptors, dimanche, selon Nurse.