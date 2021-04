Canadien : remaniements mineurs avant le match contre les Jets

Victor Mete avait été cloué au banc pendant toute la troisième période parce que le Canadien voulait autant ne pas donner le prochain but que garder le jeu simple et espérer créer de l’attaque , avait expliqué l'entraîneur-chef.

Si Mete ne peut faire ni l’un ni l’autre, ses perspectives de croissance dans l’entreprise s’amenuisent considérablement, disons, et Ducharme a justement décidé de donner une chance au défenseur Otto Leskinen au lieu du petit numéro 53 qui sautera son tour pour la première fois depuis le 19 mars.

Le Finlandais de 24 ans s’est positionné comme l’un des défenseurs les plus fiables avec le Rocket de Laval cette saison, utilisé abondamment par Joël Bouchard, tout en amassant 14 points en 23 rencontres.

On veut le voir utiliser ses outils comme il le fait avec le Rocket. Il a eu un excellent début de saison. Il a été constant, il patine bien, il bouge bien la rondelle. Défensivement, il fait du bon travail , a estimé Ducharme après l’entraînement matinal de sa troupe.

Chaque fois que tu es rappelé, tu dois garder le jeu simple, a soutenu Jeff Petry. Ne change pas ton style. Tu dois jouer de la même façon que ce que tu as fait pour te rendre ici. C’est le plus important.

Ducharme a également joué avec ses combinaisons à l’attaque. Tel qu’aperçu jeudi en troisième période, Josh Anderson et Tyler Toffoli ont interchangé leur rôle. Anderson retrouvera Jonathan Drouin et Eric Staal, tandis que Toffoli évoluera à la gauche de Nick Suzuki et de Corey Perry.

Je n’ai pas haï ça , a lancé Ducharme après le match de jeudi en parlant de ces nouveaux trios.

Le Canadien a perdu trois de ses quatre derniers matchs et se trouve maintenant à bonne distance des équipes qu’il pourchasse, autant que de celles qui le poursuivent. Un rang devant le CH au classement, les Jets ont huit points d’avance et Montréal en possède aussi huit de plus que les Flames et les Canucks.

Par ailleurs, Joel Armia et Ben Chiarot ont patiné pendant une vingtaine de minutes avant l’entraînement. Chiarot maniait son bâton à deux mains et Armia semblait avoir retrouvé un peu d’énergie.

Eux, comme Carey Price (bas du corps), se rapprochent d’un retour au jeu, selon l’entraîneur.

On va évaluer dans la prochaine semaine ce qui va arriver, mais les choses progressent bien pour les trois , a dit Ducharme.

Formation probable du Canadien

Attaquants

Tatar-Danault-Kotkaniemi

Drouin-Staal-Anderson

Toffoli-Suzuki-Perry

Byron-Evans-Lehkonen

Défenseurs

Edmundson-Weber

Kulak-Petry

Romanov-Leskinen

Gardiens