Jacqueline Simoneau doublement en or à Budapest

Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ont remporté l’or à l’épreuve technique en duo des Séries mondiales de natation artistique disputées à Budapest en Hongrie.

Malgré une courte période de préparation en raison des nombreux protocoles en vigueur lors de cet événement, Simoneau et Holzner ont obtenu 88,3 points pour leur routine, ce qui leur a donné le 1er rang.

Les Autrichiennes Anna-Maria Alexandri et Eirini Alexandri (87,3 points) ont terminé au 2e rang, et les Israéliennes Shelly Bobritsky et Eden Blecher (83,1 points) complètent le podium.

On était certainement prêtes, mais on n'avait pas beaucoup d'attentes, car on ne savait pas à quoi s'attendre , a-t-elle dit en entrevue à Radio-Canada.

Claudia Holzner et Jacqueline Simoneau lors de la compétition technique en duo dans le cadre des Séries mondiales de natation artistique à Budapest. Photo : Twitter FINA

Il y avait un peu d'inconnu, car on ne savait pas comment les mesures pour accommoder la COVID-19 allaient affecter notre préparation de compétition.

Mais malgré toutes les précautions de COVID, tout s'est bien passé alors qu'on commence notre cycle de compétition pendant une pandémie, a rappelé l'athlète de 24 ans. On était très surprises et très, très contentes.

Jacqueline Simoneau a aussi remporté l'épreuve technique en solo. Les 89,3 points qu'elle a récoltés lui ont permis de devancer l’Autrichienne Vasiliki Alexandri (87,6 points) et Lara Mechnig (80,9 points), du Liechtenstein.

C’est la première fois que je faisais cette routine dans une telle compétition, a-t-elle fait remarquer, et je suis vraiment contente du résultat. C’est très encourageant pour la suite .

Jacqueline Simoneau avait remporté l'épreuve libre en solo des Séries mondiales virtuelles de la FINA en février.

L'athlète québécoise, de Chambly, a livré des performances à la hauteur de ses attentes à sa première sortie depuis les Jeux panaméricains de Lima, au Pérou, en 2019.

Je crois qu'avec notre niveau d'exécution, on est très, très fortes, a-t-elle analysé durant notre entretien. Pendant la pandémie, depuis qu'on s'est entraînées chez nous, on a pu vraiment travailler sur nos faiblesses. Pour moi, c'est la flexibilité, pour Claudia, c'était certains aspects de la force.

Jacqueline Simoneau en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

On a vraiment été capable de transmettre les choses qu'on a travaillées pendant la pandémie dans la piscine, a-t-elle constaté, et je crois que ça a vraiment paru dans nos routines aujourd'hui.

Dimanche, Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner prendront part aux épreuves libres en duo et en solo.

Nous savons maintenant un peu plus à quoi nous attendre, et si nous sommes capables de faire quelque chose d’aussi bien qu’en pratique, je pense que nous avons de très bonnes chances de remporter d’autres médailles , a-t-elle conclu.

(Avec les informations de l'agence Sportcom)